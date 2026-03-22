Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Manchester City di Final Carabao Cup

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
LAGA puncak Carabao Cup 2026 akan mempertemukan dua kekuatan terbesar sepak bola Inggris saat ini, Arsenal dan Manchester City.
Bertempat di Stadion Wembley, London, pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 22 Maret 2026, pukul 23.30 WIB ini bukan sekadar perebutan trofi pertama musim ini, melainkan juga pertarungan mental menuju gelar juara Liga Primer.
Arsenal asuhan Mikel Arteta datang dengan kepercayaan diri tinggi sebagai pemuncak klasemen Liga Primer. Mereka berambisi mengakhiri puasa gelar Piala Liga selama 33 tahun sekaligus menjaga asa meraih quadruple bersejarah.
Di sisi lain, Manchester City yang baru saja tersingkir dari Liga Champions oleh Real Madrid, menjadikan final ini sebagai momentum kebangkitan untuk membuktikan dominasi mereka di bawah asuhan Pep Guardiola.
Kedua tim menghadapi tantangan kebugaran pemain kunci menjelang laga final ini. Berikut adalah perkiraan lineup yang akan diturunkan:
Mikel Arteta kemungkinan besar akan tetap mempercayai Kepa Arrizabalaga di bawah mistar gawang, mengingat statusnya sebagai "kiper piala" sepanjang musim ini. Di lini pertahanan, absennya Jurrien Timber akibat cedera engkel memberikan jalan bagi Ben White untuk tampil sejak menit awal.
Pep Guardiola telah mengonfirmasi bahwa kiper muda James Trafford akan menjadi starter menggantikan Gianluigi Donnarumma. Di lini belakang, City harus kehilangan Marc Guehi yang tidak bisa bermain (cup-tied) dan Josko Gvardiol yang cedera.
Secara historis, Arsenal memimpin total kemenangan dalam sejarah pertemuan kedua tim. Namun, dalam konteks Carabao Cup, Manchester City memiliki rekor yang lebih impresif dengan memenangkan empat pertemuan terakhir mereka di kompetisi ini.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|Kompetisi
|21/09/2025
|Arsenal vs Man City
|1-1
|Premier League
|02/02/2025
|Arsenal vs Man City
|5-1
|Premier League
|22/09/2024
|Man City vs Arsenal
|2-2
|Premier League
|31/03/2024
|Man City vs Arsenal
|0-0
|Premier League
|08/10/2023
|Arsenal vs Man City
|1-0
|Premier League
Arsenal tercatat belum terkalahkan dalam enam pertemuan terakhir melawan Manchester City di semua kompetisi. Hal ini memberikan keunggulan psikologis bagi The Gunners, meski City memiliki pengalaman lebih banyak dalam memenangkan final di Wembley. (Z-4)
