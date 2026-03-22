Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Manchester City di Final Carabao Cup

Bek Arsenal asal Brasil bernomor punggung 06, Gabriel Magalhaes, menarik jersey striker Manchester City asal Norwegia bernomor punggung 09, Erling Haaland (kanan).(Darren Staples / AFP)

LAGA puncak Carabao Cup 2026 akan mempertemukan dua kekuatan terbesar sepak bola Inggris saat ini, Arsenal dan Manchester City.

Bertempat di Stadion Wembley, London, pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 22 Maret 2026, pukul 23.30 WIB ini bukan sekadar perebutan trofi pertama musim ini, melainkan juga pertarungan mental menuju gelar juara Liga Primer.

Arsenal asuhan Mikel Arteta datang dengan kepercayaan diri tinggi sebagai pemuncak klasemen Liga Primer. Mereka berambisi mengakhiri puasa gelar Piala Liga selama 33 tahun sekaligus menjaga asa meraih quadruple bersejarah.

Di sisi lain, Manchester City yang baru saja tersingkir dari Liga Champions oleh Real Madrid, menjadikan final ini sebagai momentum kebangkitan untuk membuktikan dominasi mereka di bawah asuhan Pep Guardiola.

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Manchester City

Kedua tim menghadapi tantangan kebugaran pemain kunci menjelang laga final ini. Berikut adalah perkiraan lineup yang akan diturunkan:

Arsenal (4-2-3-1)

Mikel Arteta kemungkinan besar akan tetap mempercayai Kepa Arrizabalaga di bawah mistar gawang, mengingat statusnya sebagai "kiper piala" sepanjang musim ini. Di lini pertahanan, absennya Jurrien Timber akibat cedera engkel memberikan jalan bagi Ben White untuk tampil sejak menit awal.

Kiper: Kepa Arrizabalaga

Kepa Arrizabalaga Belakang: Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapie

Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapie Tengah: Martin Zubimendi, Declan Rice

Martin Zubimendi, Declan Rice Gelandang Serang: Bukayo Saka (C), Eberechi Eze, Leandro Trossard

Bukayo Saka (C), Eberechi Eze, Leandro Trossard Depan: Viktor Gyökeres

Manchester City (4-2-3-1)

Pep Guardiola telah mengonfirmasi bahwa kiper muda James Trafford akan menjadi starter menggantikan Gianluigi Donnarumma. Di lini belakang, City harus kehilangan Marc Guehi yang tidak bisa bermain (cup-tied) dan Josko Gvardiol yang cedera.

Kiper: James Trafford

James Trafford Belakang: Matheus Nunes, Ruben Dias, John Stones, Rayan Aït-Nouri

Matheus Nunes, Ruben Dias, John Stones, Rayan Aït-Nouri Tengah: Rodri, Bernardo Silva

Rodri, Bernardo Silva Gelandang Serang: Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jeremy Doku

Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jeremy Doku Depan: Erling Haaland

Head to Head: Arsenal vs Manchester City

Secara historis, Arsenal memimpin total kemenangan dalam sejarah pertemuan kedua tim. Namun, dalam konteks Carabao Cup, Manchester City memiliki rekor yang lebih impresif dengan memenangkan empat pertemuan terakhir mereka di kompetisi ini.

Tanggal Pertandingan Skor Kompetisi 21/09/2025 Arsenal vs Man City 1-1 Premier League 02/02/2025 Arsenal vs Man City 5-1 Premier League 22/09/2024 Man City vs Arsenal 2-2 Premier League 31/03/2024 Man City vs Arsenal 0-0 Premier League 08/10/2023 Arsenal vs Man City 1-0 Premier League

Arsenal tercatat belum terkalahkan dalam enam pertemuan terakhir melawan Manchester City di semua kompetisi. Hal ini memberikan keunggulan psikologis bagi The Gunners, meski City memiliki pengalaman lebih banyak dalam memenangkan final di Wembley. (Z-4)