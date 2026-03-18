Arbeloa Puas Singkirkan Skuad Pep Guardiola

PELATIH Real Madrid Alvaro Arbeloa mengungkapkan kepuasannya setelah Los Blancos menyingkirkan Manchester City di babak 16 besar Liga Champions. Dia menilai kemenangan di kandang lawan menjadi pencapaian penting terlebih menghadapi tim dengan kualitas tinggi dan dilatih Pep Guardiola.
Real Madrid memastikan langkah ke perempat final setelah menang 2-1 pada leg kedua di Stadion Etihad, Rabu (18/3) dini hari dan unggul agregat 5-1. Hasil itu sekaligus memperpanjang dominasi Los Blancos atas City di fase gugur.
“Saya sangat senang. Kami menang di kandang City dan semua tahu betapa sulitnya itu. Kami menang agregat 5-1, itu tidak mudah melawan skuad seperti ini dengan pelatih seperti Pep, jadi saya benar-benar puas," ucap Arbeloa kepada Amazon Prime.
Sejak awal laga, City menghadapi tekanan besar untuk mengejar defisit tiga gol. Namun situasi semakin sulit setelah Bernardo Silva mendapat kartu merah akibat handball di garis gawang pada babak pertama.
Keputusan tersebut berujung penalti yang sukses dikonversi Vinicius Junior untuk memperlebar keunggulan Madrid dan membuat peluang City semakin menipis.
“Kami tahu City akan menekan di awal laga dan mencoba mencetak gol dalam 15 hingga 20 menit pertama. Mungkin kami perlu lebih banyak menguasai bola. Tapi setelah penalti, situasi berubah dan menjadi lebih mudah bagi kami,” ujar Arbeloa.
Tuan rumah sempat merespons melalui gol Erling Haaland menjelang turun minum. Namun di babak kedua City kesulitan menembus pertahanan Madrid.
Beberapa peluang sempat tercipta di kedua kubu, tetapi tak semuanya berbuah gol. Madrid akhirnya memastikan kemenangan lewat gol kedua Vinícius di masa tambahan waktu.
Kemenangan itu kembali menegaskan mental juara Madrid di Liga Champions. Meski performa di kompetisi domestik tidak selalu konsisten, mereka tetap tampil solid di panggung Eropa.
Alvaro Arbeloa mengaku sempat merasa tidak percaya diri saat harus beradu taktik dengan pelatih sekelas Jose Mourinho dan Pep Guardiola.
Pep Guardiola memilih untuk tetap optimistis. Ia menjanjikan evaluasi mendalam demi mengembalikan kejayaan Manchester City di musim mendatang.
Petaka bagi Manchester City dimulai pada menit ke-20. Bernardo Silva diganjar kartu merah langsung oleh wasit karena menahan bola dengan tangan di kotak terlarang.
Bintang kemenangan Real Madrid, Vinicius Junior, menyebut hasil krusial di Stadion Etihad ini menjadi titik balik bagi kepercayaan diri tim untuk mengarungi sisa musim.
Dalam lima musim terakhir, Manchester City hanya mampu sekali melewati hadangan Madrid, yakni pada musim 2022/2023 saat mereka melaju hingga menjadi juara.
Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengakui timnya belum mencapai level terbaik lagi setelah tersingkir dari Liga Champions oleh Real Madrid untuk ketiga kalinya secara beruntun
Alvaro Arbeloa mengaku sempat merasa tidak percaya diri saat harus beradu taktik dengan pelatih sekelas Jose Mourinho dan Pep Guardiola.
Pep Guardiola memilih untuk tetap optimistis. Ia menjanjikan evaluasi mendalam demi mengembalikan kejayaan Manchester City di musim mendatang.
Petaka bagi Manchester City dimulai pada menit ke-20. Bernardo Silva diganjar kartu merah langsung oleh wasit karena menahan bola dengan tangan di kotak terlarang.
Bernardo Silva tegaskan Manchester City siap tempur habis-habisan lawan Real Madrid di Etihad. Mampukah Haaland pecah telur dan balikkan keadaan?
