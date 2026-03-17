Man City vs Madrid: Misi Mustahil Bernardo Silva di Etihad

MANCHESTER City dihadapkan pada misi nyaris mustahil saat menjamu Real Madrid dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Tertinggal agregat 0-3, gelandang senior Bernardo Silva menegaskan bahwa menyerah bukanlah opsi bagi skuad asuhan Pep Guardiola saat berlaga di Stadion Etihad, Rabu (18/3) dini hari pukul 03.00 WIB.

Kekalahan memalukan di Santiago Bernabeu pekan lalu, yang diwarnai hattrick Federico Valverde, menempatkan City dalam posisi sulit. Namun, Bernardo Silva mengingatkan bahwa sejarah mencatat Etihad seringkali menjadi saksi keajaiban The Citizens.

Ambisi Comeback di Man City vs Madrid

“Sepak bola mengajarkan kami bahwa banyak hal bisa terjadi dalam satu pertandingan. Meskipun hasil di Madrid sangat buruk, kami akan berjuang sampai akhir,” tegas Bernardo Silva sebagaimana dikutip dari laman resmi klub.

Pemain asal Portugal itu menekankan pentingnya gol cepat untuk memicu momentum. Mengingat pengalaman musim 2023 saat City membantai Madrid 4-0 di kandang, Bernardo optimis tekanan di Etihad bisa membuat lawan goyah.

Data Pertandingan:

Pertandingan: Manchester City vs Real Madrid (Leg 2 Babak 16 Besar)

Stadion: Etihad Stadium, Manchester

Agregat Sementara: 0-3 untuk Real Madrid

Menanti Kebangkitan Erling Haaland

Salah satu faktor penentu dalam laga Man City vs Madrid kali ini adalah performa Erling Haaland. Sang predator utama City tersebut tengah menjadi sasaran kritik setelah gagal mencetak gol dalam lima pertandingan terakhir.

Meski Haaland sedang mandul, Bernardo Silva tetap memberikan dukungan penuh. Ia yakin pemain yang telah mengoleksi 29 gol musim ini tersebut akan menemukan kembali insting membunuhnya di saat yang paling dibutuhkan.

“Kami harus percaya Erling Haaland akan mencetak gol. Di kandang, kami mampu menciptakan banyak peluang hanya dalam waktu singkat,” pungkasnya.

Statistik Kunci Jelang Laga:

Kategori Manchester City Real Madrid Performa 5 Laga Terakhir M-K-S-K-K M-M-M-S-M Top Skor (Musim Ini) Erling Haaland (29 Gol) Federico Valverde (18 Gol)

Akankah keajaiban Etihad kembali terulang, ataukah Real Madrid yang akan melenggang mulus ke perempat final? Duel panas ini diprediksi akan menjadi ujian mental terbesar bagi skuad Manchester City musim ini. (Z-10)