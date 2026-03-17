Pep Guardiola Tuntut Manchester City Tampil Sempurna Saat Jamu Real Madrid di Etihad

PELATIH Manchester City, Pep Guardiola, menegaskan bahwa timnya harus tampil tanpa celah saat menjamu raksasa Spanyol, Real Madrid, pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Rabu (18/3) dini hari WIB.
Bertanding di Stadion Etihad, Guardiola menyadari bahwa hanya "permainan sempurna" yang mampu menyelamatkan nasib The Citizens di kompetisi tertinggi Eropa tersebut.
Manchester City kini berada di ujung tanduk setelah menelan kekalahan telak 0-3 pada pertemuan pertama di kandang Real Madrid.
Untuk bisa mengamankan tiket ke babak perempat final, Erling Haaland dan kolega mengemban misi berat: wajib menang dengan selisih minimal empat gol di hadapan pendukung sendiri.
Meski menghadapi tembok besar, Guardiola menolak menyerah. Pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan skuat asuhannya untuk membalikkan keadaan.
Menurutnya, dinamika dalam sepak bola selalu membuka ruang bagi kejutan-kejutan yang tak terduga.
"Ini adalah pertandingan sepak bola dan banyak hal bisa terjadi. Olahraga ini telah mengajarkan kita bahwa banyak hal bisa terjadi dalam pertandingan sepak bola," ujar Guardiola sebagaimana dikutip dari laman resmi klub.
Ia menginstruksikan para pemainnya untuk tetap tenang dan tidak terdistraksi oleh beban agregat yang besar. Fokus utama tim saat ini adalah memenangkan pertandingan terlebih dahulu, sebelum memikirkan kalkulasi angka untuk lolos ke fase berikutnya.
Satu tantangan besar yang diakui Guardiola adalah komposisi skuatnya saat ini. Mayoritas pemain Manchester City dihuni oleh wajah-wajah baru yang belum memiliki jam terbang tinggi di panggung sebesar Liga Champions.
Namun, mantan pelatih Barcelona itu justru melihat hal ini sebagai kesempatan emas bagi para pemain muda untuk menempa mentalitas mereka.
Bagi Guardiola, dukungan publik Etihad akan menjadi faktor kunci untuk menekan lawan sejak menit awal. Ia berharap atmosfer stadion mampu membakar semangat para pemain berbakatnya untuk tampil solid, baik dalam menyerang maupun bertahan.
"Kami berada di sini dan di Etihad selalu kami dapat menciptakan momentum sebanyak mungkin dengan dukungan para pemain kami dan memainkan permainan yang baik untuk para pemain berbakat yang kami miliki dan bertahan dengan baik," tegas Guardiola.
Kini, beban sejarah ada di pundak Manchester City. Apakah mereka mampu menciptakan keajaiban di Manchester, ataukah sang raja Liga Champions, Real Madrid, yang akan melenggang mulus ke babak delapan besar? Jawabannya akan tersaji dalam duel hidup-mati di Stadion Etihad. (Ant/Z-1)
Tertinggal agregat tiga gol dari pertemuan pertama, pelatih Pep Guardiola tetap meminta timnya mempertahankan keyakinan untuk menciptakan kebangkitan.
Bek West Ham United, Konstantinos Mavropanos, mencetak gol perdana di London Stadium untuk menahan imbang Manchester City sekaligus keluar dari zona merah.
Pep Guardiola menyoroti masalah penyelesaian akhir dan konsistensi Manchester City musim ini. Tertinggal 9 poin dari Arsenal, Pep akui situasi kini rumit.
Manchester City tertahan di markas West Ham dengan skor 1-1. Rodri menyebut timnya kecewa namun tetap optimistis mengejar ketertinggalan sembilan poin dari Arsenal.
West Ham United sukses menghentikan dominasi Manchester City dengan hasil imbang 1-1. Hasil ini membuat City tertinggal 9 poin dari Arsenal dalam perburuan gelar.
Tertinggal agregat tiga gol dari pertemuan pertama, pelatih Pep Guardiola tetap meminta timnya mempertahankan keyakinan untuk menciptakan kebangkitan.
Real Madrid tampil dominan di Santiago Bernabeu dengan melibas Elche 4-1. Kemenangan ini memangkas jarak dengan Barcelona menjadi hanya satu poin di klasemen La Liga.
Meski begitu, Arbeloa menegaskan kondisi Mbappe semakin membaik dan pemulihannya sesuai rencana.
Manajemen Los Blancos di bawah kepemimpinan Florentino Perez dilaporkan sedang memantau ketat talenta muda asal Belanda, Kees Smit.
Pep Guardiola berharap dukungan penuh publik sendiri di Stadion Etihad dapat menjadi faktor pembeda di laga leg kedua 16 besar Liga Champions kontra Real Madrid.
