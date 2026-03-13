Pep Guardiola Tegaskan Manchester City belum Menyerah Meski Tertinggal 0-3 dari Real Madrid

Pelatih Manchester City Pep Guardiola(AFP/OSCAR DEL POZO)

MANAJER Manchester City, Pep Guardiola, menegaskan bahwa timnya belum menyerah untuk memperebutkan tiket perempat final Liga Champions meski baru saja menelan kekalahan telak 0-3 dari Real Madrid pada laga leg pertama babak 16 besar.

Tampil sebagai tim tamu di Santiago Bernabeu, Kamis (12/3) dini hari WIB, gawang City bobol tiga kali di babak pertama melalui aksi Federico Valverde yang memborong gol pada menit ke-20, 27, dan 42.

Meski tertinggal jauh, Guardiola memastikan timnya akan berjuang habis-habisan pada pertemuan kedua nanti.

“Tentu saja kami akan mencoba, dan saat ini situasinya sulit," ujar Guardiola menanggapi peluang City melaju ke fase berikutnya, sebagaimana dikutip dari laman resmi klub.

Guardiola berharap dukungan penuh publik sendiri di Stadion Etihad dapat menjadi faktor pembeda. Ia menekankan perlunya perbaikan performa, terutama dalam intensitas serangan.

"Tetapi kami akan bermain di depan para pendukung kami dan kami akan mencoba tampil lebih baik, lebih aktif di sepertiga akhir lapangan," tambahnya.

Kekalahan yang diderita The Citizens sebenarnya bisa berakibat lebih fatal. Beruntung, kiper Gianluigi Donnarumma berhasil menggagalkan eksekusi penalti Vinicius Junior di babak kedua.

Penyelamatan tersebut memberikan sedikit napas lega bagi Guardiola, meski ia mengakui mengejar defisit tiga gol tetaplah tantangan berat.

“3-0 tentu lebih baik daripada empat gol, kami tidak bisa menyangkal itu,” kata pelatih asal Spanyol tersebut.

Menganalisis jalannya pertandingan, Guardiola menyoroti kesulitan timnya dalam membendung transisi cepat tuan rumah. Menurutnya, Real Madrid sangat klinis dalam memanfaatkan setiap celah yang ada. Di sisi lain, Pep menilai permainan anak asuhnya sebenarnya cukup kompetitif karena mampu berulang kali menembus kotak penalti lawan.

Sejumlah peluang tercipta melalui aksi individu Jeremy Doku serta skema bola panjang yang ditujukan kepada Antoine Semenyo dan Nico O'Reilly di babak kedua. Namun, ketangguhan Thibaut Courtois yang melakukan empat penyelamatan gemilang menjadi tembok penghalang bagi City untuk memperkecil ketertinggalan.

“Kami mencapai garis akhir lapangan berkali-kali... tetapi kami tidak mampu menaklukkan Thibaut Courtois," pungkas Guardiola.

Manchester City kini harus segera mengalihkan fokus ke kompetisi domestik melawan West Ham United pada Minggu (15/3), sebelum kembali menjamu Real Madrid di leg kedua pada Rabu (18/3) mendatang. (Ant/Z-1)