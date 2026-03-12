Profil Fede Valverde: Pahlawan Hat-trick Real Madrid vs Manchester City

Gelandang Real Madrid Federico Valverde melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Manchester City di laga leg pertama 16 besar Liga Champions.(AFP/Pierre-Philippe MARCOU)

NAMA Federico Valverde mendadak menjadi perbincangan dunia setelah performa fenomenalnya di babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Pemain asal Uruguay tersebut berhasil mencetak hat-trick ke gawang Manchester City di laga leg pertama yang digelar di Santiago Bernabeu, Kamis (12/3) dini hari WIB.

Kemenangan 3-0 Los Blancos sepenuhnya menjadi panggung bagi sang kapten. Tanpa kehadiran Kylian Mbappe dan Jude Bellingham yang harus absen karena cedera, Valverde mengambil tanggung jawab penuh untuk membawa Real Madrid selangkah lebih dekat ke babak perempat final.

Statistik Pertandingan Real Madrid vs Manchester City (Leg 1)

Kategori Detail Skor Akhir Real Madrid 3-0 Manchester City Pencetak Gol Fede Valverde (20', 27', 42') Lokasi Stadion Santiago Bernabeu, Madrid Man of the Match Federico Valverde (Rating: 10.0)

Evolusi "El Halcon" Menjadi Kapten Sejati

Federico Valverde bergabung dengan Real Madrid dari Penarol pada 2016. Sejak saat itu, ia perlahan namun pasti menjadi bagian tak terpisahkan dari skuad utama.

Di usia 27 tahun, Valverde kini telah mencapai puncak performanya. Hat-trick ke gawang City adalah bukti nyata bahwa ia bukan lagi sekadar pemain pelengkap, melainkan sosok kunci yang menentukan arah permainan tim.

Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, memuji setinggi langit anak asuhnya tersebut.

"Fede memiliki semangat Juanito. Dia adalah pemimpin yang kami butuhkan di saat-saat sulit seperti ini. Hat-trick-nya malam ini adalah karya seni," ujar Arbeloa usai pertandingan.

Rincian Gol Fede Valverde

Gol Pertama (20'): Berawal dari umpan lambung kiper Thibaut Courtois, Valverde mengontrol bola dengan sempurna dan melakukan solo run sebelum melepaskan tembakan mendatar.

Berawal dari umpan lambung kiper Thibaut Courtois, Valverde mengontrol bola dengan sempurna dan melakukan solo run sebelum melepaskan tembakan mendatar. Gol Kedua (27'): Menunjukkan fleksibilitasnya, Valverde mencetak gol dengan kaki kiri setelah menerima operan pendek dari Vinicius Jr di dalam kotak penalti.

Menunjukkan fleksibilitasnya, Valverde mencetak gol dengan kaki kiri setelah menerima operan pendek dari Vinicius Jr di dalam kotak penalti. Gol Ketiga (42'): Gol terbaik malam itu. Valverde menyambut umpan Brahim Diaz dengan teknik sombrero melewati bek Marc Guehi, lalu menyambarnya dengan tendangan voli keras yang tak mampu dihalau Donnarumma.

Catatan Sejarah: Fede Valverde menjadi gelandang pertama Real Madrid yang mencetak hat-trick di fase gugur Liga Champions sejak format baru diberlakukan.

Masa Depan di Real Madrid

Dengan kontrak jangka panjang dan loyalitas yang tak perlu diragukan, Valverde diprediksi akan terus menjadi pilar utama Real Madrid hingga bertahun-tahun ke depan. Keberhasilannya mengemas tiga gol ke gawang salah satu tim terkuat di dunia seperti Manchester City semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu gelandang terbaik di planet ini pada tahun 2026.

Real Madrid kini menatap leg kedua di Etihad Stadium dengan modal keunggulan tiga gol, sebuah posisi yang sangat nyaman berkat magis sang kapten asal Uruguay tersebut.

