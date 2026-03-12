Real Madrid vs Manchester City, Hattrick Federico Valverde Pastikan Kemenangan Los Blancos

Gelandang Real Madrid Federico Valverde menyapa para pendukung Los Blancos usai laga leg pertama 16 besar Liga Champions kontra Manchester City.(AFP/Thomas COEX)

REAL Madrid sukses mengamankan kemenangan krusial pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Bertanding di depan pendukung sendiri di Stadion Santiago Bernabeu, Kamis (12/3) dini hari WIB, Los Blancos menang telak 3-0 atas raksasa Inggris, Manchester City.

Federico Valverde menjadi bintang utama dalam laga ini. Pemain internasional Uruguay tersebut memborong seluruh gol kemenangan Madrid, yang semuanya tercipta di babak pertama.

Kronologi Gol: Sihir Valverde di Santiago Bernabeu

Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi, dengan Manchester City mencoba mendikte permainan. Namun, Real Madrid yang tampil tanpa Kylian Mbappe karena cedera justru tampil lebih klinis.

Baca juga : Link Live Streaming Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions, Kick Off 03.00 WIB

Gol Pertama (Menit 20): Berawal dari visi luar biasa Thibaut Courtois yang melepaskan umpan jauh, Valverde berhasil mengontrol bola dengan sempurna dan melakukan penetrasi ke area pertahanan City sebelum menceploskan bola ke gawang Gianluigi Donnarumma.

Gol Kedua (Menit 27): Hanya butuh tujuh menit bagi Valverde untuk menggandakan keunggulan. Menerima umpan dari Vinicius Jr di sisi kiri, Valverde melepaskan tembakan mendatar dengan kaki kirinya yang gagal diantisipasi kiper lawan.

Gol Ketiga (Menit 42): Sesaat sebelum jeda, Valverde melengkapi hattrick-nya. Melalui skema operan pendek yang apik dengan Brahim Diaz, Valverde melepaskan tembakan voli jarak dekat yang memastikan Madrid unggul 3-0 di paruh pertama.

Baca juga : Real Madrid vs Manchester City, Arbeloa Mengaku Timnya Optimistis Raih Kemenangan

Statistik Pertandingan Stadion Santiago Bernabeu, Madrid Skor Real Madrid 3 - 0 Manchester City Pencetak Gol F. Valverde (20', 27', 42') Shots on Target Madrid (7) - City (4) Penguasaan Bola Madrid 42% - City 58%

Babak Kedua: City Buntu, Penalti Vini Gagal

Memasuki babak kedua, Pep Guardiola mencoba mengubah taktik dengan memasukkan tenaga baru. Namun, lini belakang Madrid yang dikomandoi Antonio Rudiger tampil sangat solid.

Madrid sebenarnya memiliki peluang emas untuk menambah keunggulan menjadi 4-0 setelah Vinicius Jr dilanggar di kotak terlarang pada menit ke-55. Sayangnya, eksekusi penalti pemain asal Brasil tersebut berhasil ditepis dengan gemilang oleh Gianluigi Donnarumma.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-0 tetap bertahan. Hasil ini membuat langkah Real Madrid menuju perempat final menjadi lebih ringan, meski mereka masih harus melakoni leg kedua di Etihad Stadium pada 17 Maret mendatang.

Susunan Pemain

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal 83'), Rudiger, Huijsen, Mendy; Tchouameni, Valverde, Arda Guler (Camavinga 75'); Brahim Diaz, Vinicius Jr, Pitarch.

Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva (Cherki 70'), Savinho; Antoine Semenyo (Ait-Nouri 70'), Jeremy Doku, Erling Haaland (Marmoush 82').

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.