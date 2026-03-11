Link Live Streaming Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions, Kick Off 03.00 WIB

Gelandang Real Madrid asal Inggris bernomor punggung 05, Jude Bellingham, melepaskan tembakan dan mencetak gol ketiga timnya selama pertandingan sepak bola Liga Champions UEFA antara Manchester City dan Real Madrid.(Oli SCARFF / AFP)

PERTARUNGAN dua raksasa Eropa kembali tersaji di babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Real Madrid akan menjamu Manchester City di Santiago Bernabeu dalam laga leg pertama yang diprediksi akan berlangsung sengit. Bagi para penggemar sepak bola, tautan atau link live streaming Real Madrid vs Manchester City tersedia di bagian bawah artikel ini.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 Maret 2026, dengan waktu kick off pukul 03.00 WIB. Laga ini menjadi pertemuan ke-18 bagi kedua tim di kompetisi kasta tertinggi Eropa, sebuah rivalitas modern yang selalu menyuguhkan drama dan intensitas tinggi.

Head to Head Real Madrid vs Manchester City

Berdasarkan catatan sejarah di Liga Champions, kedua tim memiliki rekor yang sangat berimbang. Dari 17 pertemuan yang sudah dilalui sejak 2012, baik Real Madrid maupun Manchester City sama-sama kompetitif dalam meraih kemenangan.

Baca juga : 4 Link Live Streaming Liga Champions Real Madrid vs Manchester City, Kick Off Pukul 03.00 WIB

Rekor Pertemuan Keseluruhan:

Real Madrid Menang: 6 kali

Manchester City Menang: 6 kali

Imbang: 5 kali

Total Gol: Manchester City (31 gol), Real Madrid (30 gol)

5 Pertemuan Terakhir:

Tanggal Pertandingan Skor 10/12/2025 Real Madrid vs Man City (UCL) 1-2 19/02/2025 Real Madrid vs Man City (UCL) 3-1 11/02/2025 Man City vs Real Madrid (UCL) 2-3 17/04/2024 Man City vs Real Madrid (UCL) 1-1 (Pen 3-4) 09/04/2024 Real Madrid vs Man City (UCL) 3-3

Kondisi Tim dan Prediksi Pemain

Tuan rumah Real Madrid menghadapi tantangan berat dengan absennya sejumlah pilar utama. Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Rodrygo dilaporkan harus menepi akibat cedera. Alvaro Arbeloa kemungkinan akan mengandalkan kecepatan Vinicius Junior dan talenta muda Arda Guler untuk membongkar pertahanan City.

Di sisi lain, Manchester City asuhan Pep Guardiola datang dengan kekuatan hampir penuh. Erling Haaland yang sudah mengemas 29 gol musim ini tetap menjadi ancaman utama bagi lini pertahanan Los Blancos.

Baca juga : Real Madrid vs Manchester City, Arbeloa Mengaku Timnya Optimistis Raih Kemenangan

Prediksi Susunan Pemain:

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga, Guler; Vinicius Jr, Gonzalo Garcia.

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Ruben Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Nico O'Reilly; Erling Haaland.

Jadwal Pertandingan

Pertandingan: Real Madrid vs Manchester City (Leg 1 Babak 16 Besar UCL)

Real Madrid vs Manchester City (Leg 1 Babak 16 Besar UCL) Stadion: Santiago Bernabeu, Madrid

Santiago Bernabeu, Madrid Waktu: Kamis, 12 Maret 2026

Kamis, 12 Maret 2026 Kick Off: 03.00 WIB

Anda dapat menyaksikan pertandingan bergengsi ini melalui layanan streaming resmi Vidio atau kanal televisi pemegang hak siar resmi Liga Champions di Indonesia.

KLIK DI SINI UNTUK LINK LIVE STREAMING

*Disclaimer: Link live streaming merupakan informasi bagi pembaca. Media Indonesia tidak bertanggung jawab atas kualitas siaran atau perubahan jadwal yang dapat terjadi sewaktu-waktu sesuai kebijakan penyedia layanan. (Z-4)