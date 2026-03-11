Link Live Streaming Real Madrid vs Manchester City di Liga Champions, Kick Off 03.00 WIB

Headline
PERTARUNGAN dua raksasa Eropa kembali tersaji di babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Real Madrid akan menjamu Manchester City di Santiago Bernabeu dalam laga leg pertama yang diprediksi akan berlangsung sengit. Bagi para penggemar sepak bola, tautan atau link live streaming Real Madrid vs Manchester City tersedia di bagian bawah artikel ini.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 Maret 2026, dengan waktu kick off pukul 03.00 WIB. Laga ini menjadi pertemuan ke-18 bagi kedua tim di kompetisi kasta tertinggi Eropa, sebuah rivalitas modern yang selalu menyuguhkan drama dan intensitas tinggi.
Berdasarkan catatan sejarah di Liga Champions, kedua tim memiliki rekor yang sangat berimbang. Dari 17 pertemuan yang sudah dilalui sejak 2012, baik Real Madrid maupun Manchester City sama-sama kompetitif dalam meraih kemenangan.
Rekor Pertemuan Keseluruhan:
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|10/12/2025
|Real Madrid vs Man City (UCL)
|1-2
|19/02/2025
|Real Madrid vs Man City (UCL)
|3-1
|11/02/2025
|Man City vs Real Madrid (UCL)
|2-3
|17/04/2024
|Man City vs Real Madrid (UCL)
|1-1 (Pen 3-4)
|09/04/2024
|Real Madrid vs Man City (UCL)
|3-3
Tuan rumah Real Madrid menghadapi tantangan berat dengan absennya sejumlah pilar utama. Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Rodrygo dilaporkan harus menepi akibat cedera. Alvaro Arbeloa kemungkinan akan mengandalkan kecepatan Vinicius Junior dan talenta muda Arda Guler untuk membongkar pertahanan City.
Di sisi lain, Manchester City asuhan Pep Guardiola datang dengan kekuatan hampir penuh. Erling Haaland yang sudah mengemas 29 gol musim ini tetap menjadi ancaman utama bagi lini pertahanan Los Blancos.
Real Madrid (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga, Guler; Vinicius Jr, Gonzalo Garcia.
Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Ruben Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Nico O'Reilly; Erling Haaland.
Anda dapat menyaksikan pertandingan bergengsi ini melalui layanan streaming resmi Vidio atau kanal televisi pemegang hak siar resmi Liga Champions di Indonesia.
KLIK DI SINI UNTUK LINK LIVE STREAMING
*Disclaimer: Link live streaming merupakan informasi bagi pembaca. Media Indonesia tidak bertanggung jawab atas kualitas siaran atau perubahan jadwal yang dapat terjadi sewaktu-waktu sesuai kebijakan penyedia layanan. (Z-4)
Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso mengatakan bahwa Manchester City adalah tim yang sangat kuat. Mereka sudah sangat berkembang dari tahun ke tahun bersama pelatih Pep Guardiola.
Arbeloa mengatakan timnya sangat termotivasi menghadapi pertandingan tersebut karena Liga Champions memiliki arti khusus bagi Real Madrid.
