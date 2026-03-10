Preview Liga Champions: Real Madrid vs Manchester City, Duel Klasik di 16 Besar

Headline
PERTANDINGAN leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 akan menyuguhkan duel panas antara Real Madrid melawan Manchester City di Estadio Santiago Bernabeu. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 Maret 2026, pukul 03.00 WIB.
Tuan rumah Real Madrid sedang dipusingkan dengan kondisi kebugaran pemain bintang mereka. Kylian Mbappe dan Jude Bellingham diragukan tampil penuh karena masalah cedera lutut dan hamstring. Pelatih Alvaro Arbeloa harus memutar otak untuk menjaga ketajaman lini depan jika kedua pemain tersebut absen.
Sementara itu, Manchester City berada dalam tren positif. Pasukan Pep Guardiola belum terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Kembalinya Erling Haaland ke skuad setelah sempat beristirahat di ajang domestik menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan Madrid yang dipimpin Antonio Rudiger.
|Kategori
|Detail
|Head-to-Head (UCL)
|Madrid 6 Menang, City 5 Menang, 4 Imbang
|Pertemuan Terakhir
|Real Madrid 1-2 Man City (Desember 2025)
|Top Skor Madrid (UCL)
|Kylian Mbappe (13 Gol)
|Top Skor City (UCL)
|Erling Haaland (56 Gol sepanjang karier UCL)
Bermain di kandang sendiri, Real Madrid diprediksi akan mencoba menguasai transisi cepat melalui Vinicius Jr dan Rodrygo. Namun, Manchester City dengan gaya possession football milik Guardiola kemungkinan besar akan mendominasi penguasaan bola di lini tengah melalui Rodri dan Kevin De Bruyne.
Mengingat ini adalah leg pertama, kedua tim mungkin akan bermain sedikit lebih hati-hati, namun sejarah pertemuan mereka yang selalu produktif gol menjanjikan tontonan yang menarik bagi para pecinta sepak bola.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
