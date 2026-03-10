Jelang Laga Liga Champions Kontra Manchester City, Real Madrid Dipastikan Kehilangan Alvaro Carreras

Bek Real Madrid Alvaro Carreras(AFP/JOSE JORDAN)

PERSIAPAN Real Madrid menjelang laga krusial leg pertama babak 16 besar Liga Champions terganggu oleh kabar buruk dari ruang medis.

Pemain bertahan Alvaro Carreras dipastikan mengalami cedera tepat sebelum bentrokan sengit melawan Manchester City yang dijadwalkan berlangsung di Santiago Bernabeu, Rabu (11/3) dini hari WIB.

Krisis di lini belakang ini dikonfirmasi langsung oleh pihak klub pada Senin (9/3) waktu setempat.

Baca juga : Pep Guardiola Sebut Manchester City Kalah dari Real Madrid karena Kehilangan Kendali

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis, Carreras didiagnosis menderita masalah pada otot betis kanannya. Saat ini, pemain berkebangsaan Spanyol tersebut tengah memulai fase awal pemulihan di bawah pengawasan ketat.

Dalam pernyataan resminya, pihak klub menjelaskan kondisi terkini sang pemain bertahan untuk memberikan kejelasan kepada para pendukung Los Blancos.

"Setelah tes yang dilakukan pada pemain kami Álvaro Carreras oleh Layanan Medis Real Madrid, dia didiagnosis mengalami cedera otot di betis kaki kanannya. Menunggu perkembangan," tulis pernyataan resmi Real Madrid.

Baca juga : Manchester City vs Real Madrid, Gol Larut Jude Bellingham Pastikan Los Blancos Menang atas The Citizen

Kehilangan Carreras menjadi tamparan keras bagi strategi yang tengah disusun oleh pelatih Alvaro Arbeloa. Pasalnya, pemain timnas Spanyol tersebut diprediksi harus menepi setidaknya selama satu minggu ke depan.

Hal ini praktis menutup peluangnya untuk tampil dalam laga pembuka fase gugur melawan skuad asuhan Pep Guardiola.

Kondisi ini memperparah situasi internal El Real yang tengah didera badai cedera. Carreras menambah panjang daftar penghuni ruang perawatan yang sudah diisi oleh nama-nama besar seperti Rodrygo Goes, Eder Militao, Dean Huijsen, Dani Ceballos, hingga bek senior David Alaba.

Sektor pertahanan menjadi area yang paling terdampak, mengingat minimnya opsi pemain fit di level kompetisi setinggi Liga Champions. Tim medis Real Madrid kini dilaporkan tengah bekerja ekstra keras untuk memacu kebugaran dua pilar utama lainnya, yakni Kylian Mbappe dan Jude Bellingham.

Kedua bintang tersebut diharapkan dapat segera mencapai tingkat kebugaran yang cukup agar bisa memperkuat tim saat menjamu The Citizens.

Kehadiran Mbappe dan Bellingham dinilai sangat krusial untuk menjaga asa Real Madrid meraih hasil positif di kandang sendiri, di tengah absennya sejumlah pemain pilar di barisan belakang. (Ant/Z-1)