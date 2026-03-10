Hasil Drawing Perempat Final Piala FA 2026: Manchester City vs Liverpool Jadi Big Match

Headline
HASIL undian (drawing) babak perempat final Piala FA 2025/2026 telah resmi dirilis. Pengundian yang dilakukan pada Senin (9/3/2026) malam waktu London tersebut menghasilkan sejumlah laga menarik, dengan duel antara Manchester City vs Liverpool menjadi sorotan utama bagi para pecinta sepak bola dunia.
Undian dilakukan di London Stadium oleh dua sosok ikonik sepak bola Inggris, Joe Hart dan Joe Cole. Hasilnya, Manchester City akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu rival beratnya, Liverpool, di Etihad Stadium pada April mendatang.
Berikut adalah hasil lengkap drawing babak 8 besar Piala FA musim 2025/2026:
|Pertandingan
|Lokasi
|Southampton vs Arsenal
|Stadion St. Mary's
|Chelsea vs Port Vale
|Stamford Bridge
|Manchester City vs Liverpool
|Stadion Etihad
|West Ham United / Brentford vs Leeds United
|TBD
Pertemuan Manchester City dan Liverpool di perempat final dipastikan akan menyedot perhatian besar. Kedua tim saat ini sedang dalam performa puncak di kompetisi domestik. The Citizen melaju setelah menyingkirkan Newcastle United, sementara Liverpool sukses menghentikan langkah Wolverhampton Wanderers.
Di sisi lain, Port Vale mencatatkan sejarah sebagai tim dari kasta ketiga (League One) yang berhasil menembus babak 8 besar setelah menumbangkan Sunderland. Namun, tantangan berat menanti mereka karena harus bertandang ke markas Chelsea di Stamford Bridge.
Arsenal, yang sedang berambisi menambah koleksi trofi Piala FA mereka menjadi 15, akan menghadapi ujian dari Southampton. Meskipun diunggulkan, Arsenal wajib waspada mengingat Southampton kerap tampil mengejutkan saat bermain di kandang sendiri.
