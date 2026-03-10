Headline
Basuki Eka Purnama
10/3/2026 03:17
Hasil Drawing Perempat Final Piala FA 2026: Manchester City vs Liverpool Jadi Big Match
Trofi Piala FA(AFP/JUSTIN TALLIS)

HASIL undian (drawing) babak perempat final Piala FA 2025/2026 telah resmi dirilis. Pengundian yang dilakukan pada Senin (9/3/2026) malam waktu London tersebut menghasilkan sejumlah laga menarik, dengan duel antara Manchester City vs Liverpool menjadi sorotan utama bagi para pecinta sepak bola dunia.

Undian dilakukan di London Stadium oleh dua sosok ikonik sepak bola Inggris, Joe Hart dan Joe Cole. Hasilnya, Manchester City akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu rival beratnya, Liverpool, di Etihad Stadium pada April mendatang.

Daftar Pertandingan Perempat Final Piala FA 2026

Berikut adalah hasil lengkap drawing babak 8 besar Piala FA musim 2025/2026:

Pertandingan Lokasi
Southampton vs Arsenal Stadion St. Mary's 
Chelsea vs Port Vale Stamford Bridge
Manchester City vs Liverpool Stadion Etihad
West Ham United / Brentford vs Leeds United TBD

Analisis Singkat Babak 8 Besar

Pertemuan Manchester City dan Liverpool di perempat final dipastikan akan menyedot perhatian besar. Kedua tim saat ini sedang dalam performa puncak di kompetisi domestik. The Citizen melaju setelah menyingkirkan Newcastle United, sementara Liverpool sukses menghentikan langkah Wolverhampton Wanderers.

Di sisi lain, Port Vale mencatatkan sejarah sebagai tim dari kasta ketiga (League One) yang berhasil menembus babak 8 besar setelah menumbangkan Sunderland. Namun, tantangan berat menanti mereka karena harus bertandang ke markas Chelsea di Stamford Bridge.

Arsenal, yang sedang berambisi menambah koleksi trofi Piala FA mereka menjadi 15, akan menghadapi ujian dari Southampton. Meskipun diunggulkan, Arsenal wajib waspada mengingat Southampton kerap tampil mengejutkan saat bermain di kandang sendiri.

Informasi Jadwal: Seluruh pertandingan perempat final dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan tanggal 4 dan 5 April 2026. Jam tayang dan kepastian jadwal siaran langsung akan diumumkan kemudian oleh pihak penyelenggara.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.



Editor : Basuki Eka Purnama
