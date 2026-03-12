Liga Champions: Klub-Klub Liga Inggris Kompak Terkapar

Klasemen Liga Champions(Liga Champions)

DOMINASI klub-klub Liga Inggris di kompetisi Eropa mendapat ujian berat lantaran hasil buruk pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Semua tim Inggris gagal meraih kemenangan di leg pertama, bahkan beberapa di antaranya mengalami kekalahan telak.

Di babak 16 besar, ada enam wakil Inggris yang berlaga. Pada leg pertama yang berlangsung Kamis (12/3) dini hari, kekalahan 0-3 Manchester City dari Real Madrid di Santiago Bernabeu menjadi gambaran jelas hasil negatif para wakil Inggris.

Tak hanya City, Chelsea juga menelan kekalahan 2-5 di markas PSG. Pemuncak klasemen Liga Primer Arsenal juga harus puas bermain imbang. Rekor kemenangan the Gunners di Liga Champions terhenti usai ditahan Leverkusen 1-1.

Sehari sebelumnya, Tottenham Hotspur mengalami kekalahan memalukan 2-5 dari Atletico Madrid. Liverpool takluk 0-1 di markas Galatasaray. Adapun Newcastle United harus puas dengan hasil seri 1-1 melawan Barcelona lantaran kemenangan yang di depan mata buyar oleh penalti pada menit-menit akhir.

Peluang klub-klub Inggris melaju ke perempat final menjadi lebih sulit. City, Chelsea, dan Tottenham harus membalikkan ketertinggalan tiga gol pada leg kedua di kandang.

Secara matematis peluang masih terbuka bagi seluruh wakil Liga Primer. Namun, margin kesalahan menjadi sangat kecil jika mereka ingin tetap bertahan di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa itu.

Menariknya, ini menjadi kali pertama sejak musim 2022/2023 seluruh klub Inggris gagal meraih kemenangan pada leg pertama babak 16 besar. Padahal, jumlah enam tim yang berhasil mencapai fase 16 besar sempat dianggap sebagai bukti kekuatan tim Inggris tersebut di level Eropa.

Hasil buruk tersebut menjadi kemunduran yang cukup mengejutkan. Muncul pula pertanyaan soal padatnya jadwal dan tingginya intensitas kompetisi domestik di Inggris yang mulai memengaruhi performa tim-tim mereka ketika tampil di Liga Champions.

Jika melihat hasil leg pertama, gambaran kekuatan tim Inggris di Eropa tidak seindah yang digembar-gemborkan. Padahal, sebelumnya situasinya tampak sangat menjanjikan.

Kenyataan di lapangan berkata lain. Sejumlah tim yang lolos melalui jalur playoff justru tampil meyakinkan, seperti Bodo/Glimt, Atletico Madrid, Real Madrid, PSG, serta Galatasaray. Performa mereka menunjukkan persaingan di Liga Champions musim ini tetap terbuka dan tidak sepenuhnya dikuasai klub-klub dari Inggris.

Leg kedua babak 16 besar Liga Champions pekan depan akan menjadi penentu apakah wakil Inggris mampu membalikkan keadaan atau justru angkat koper dalam perebutan gelar Eropa. (H-4)