Pemerintah tak Reaktif Respons Harga Minyak

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.

>Klasemen Liga Champions 2025/2026 dan Jadwal UCL 16 Besar

Media Indonesia
11/3/2026 13:46
>Klasemen Liga Champions 2025/2026 dan Jadwal UCL 16 Besar
Klasemen Liga Champions(Liga Champions)

LIGA Champions UEFA musim 2025/2026 telah merampungkan fase liga yang kompetitif dan kini memasuki babak 16 besar. Format baru dengan 36 tim dalam satu klasemen besar memberikan dinamika baru di mana Arsenal memimpin sebagai pemuncak klasemen akhir fase liga dengan poin sempurna.

Klasemen Akhir Fase Liga (Top 8)

Pos Klub Main Poin Selisih Gol
1 Arsenal 8 24 +19
2 Bayern Munchen 8 21 +14
3 Liverpool 8 18 +12
4 Tottenham Hotspur 8 17 +10
5 Barcelona 8 16 +8
6 Chelsea 8 16 +7
7 Sporting CP 8 16 +6
8 Manchester City 8 16 +6
Catatan: Delapan tim di atas lolos otomatis ke babak 16 besar. Delapan tim lainnya ditentukan melalui babak knockout play-off yang digelar pada Februari 2026.

Jadwal Leg Pertama Babak 16 Besar (Maret 2026)

  • Rabu, 11 Maret 2026 (00:45 WIB): Galatasaray vs Liverpool (Skor: 1-0)
  • Rabu, 11 Maret 2026 (03:00 WIB): Atalanta vs Bayern Munchen (Skor: 1-6)
  • Rabu, 11 Maret 2026 (03:00 WIB): Atletico Madrid vs Tottenham (Skor: 5-2)
  • Rabu, 11 Maret 2026 (03:00 WIB): Newcastle vs Barcelona (Skor: 1-1)
  • Kamis, 12 Maret 2026 (00:45 WIB): Bayer Leverkusen vs Arsenal
  • Kamis, 12 Maret 2026 (03:00 WIB): PSG vs Chelsea
  • Kamis, 12 Maret 2026 (03:00 WIB): Real Madrid vs Manchester City
  • Kamis, 12 Maret 2026 (03:00 WIB): Bodo/Glimt vs Sporting CP

Roadmap Fase Gugur

Setelah leg kedua babak 16 besar selesai pada 18-19 Maret 2026, UEFA akan melakukan undian untuk babak perempat final. Final musim ini akan diselenggarakan di Puskas Arena, Budapest pada tanggal 30 Mei 2026.



Editor : Indriyani Astuti
