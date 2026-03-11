Headline
LIGA Champions UEFA musim 2025/2026 telah merampungkan fase liga yang kompetitif dan kini memasuki babak 16 besar. Format baru dengan 36 tim dalam satu klasemen besar memberikan dinamika baru di mana Arsenal memimpin sebagai pemuncak klasemen akhir fase liga dengan poin sempurna.
|Pos
|Klub
|Main
|Poin
|Selisih Gol
|1
|Arsenal
|8
|24
|+19
|2
|Bayern Munchen
|8
|21
|+14
|3
|Liverpool
|8
|18
|+12
|4
|Tottenham Hotspur
|8
|17
|+10
|5
|Barcelona
|8
|16
|+8
|6
|Chelsea
|8
|16
|+7
|7
|Sporting CP
|8
|16
|+6
|8
|Manchester City
|8
|16
|+6
Setelah leg kedua babak 16 besar selesai pada 18-19 Maret 2026, UEFA akan melakukan undian untuk babak perempat final. Final musim ini akan diselenggarakan di Puskas Arena, Budapest pada tanggal 30 Mei 2026.
Jadwal lengkap Liga Champions 2025/26 pekan terakhir. Napoli jamu Chelsea di Stadion Diego Armando Maradona. Duel reuni Antonio Conte demi tiket lolos.
Inter Milan memenangi pertandingan keempat berturut-turut sehingga membawa klub tersebut berada di puncak klasemen Liga Champions.
Dini hari nanti terdapat sembilan pertandingan Liga Champions pekan ke-7 yang akan digelar. Beberapa diantaranya pun terdapat laga big match.
Bianconeri kini tertahan di peringkat kelima klasemen liga domestik dengan selisih 10 poin dari puncak. Kekalahan tersebut juga menjadi yang kedua bagi Spalletti sejak menangani Juventus.
Dari sembilan pertandingan tersebut, laga antara Real Madrid vs Manchester City menjadi sorotan. Dua tim raksasa Eropa itu akan berlaga memperebutkan tiga poin.
Tim Jerman Bayer Leverkusen siap hadapi juara bertahan Liga Champions, PSG, di BayArena.
