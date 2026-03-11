Liverpool vs Galatasaray : Arne Slot Sesali Penyelesaian Akhir Ceroboh di Liga Champions

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
KALAH tipis 0-1 dalam laga Liverpool vs Galatasaray pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Rabu (11/3) dini hari WIB, menyisakan kekecewaan mendalam bagi manajer Liverpool, Arne Slot.
Bertanding di Rams Stadium, Istanbul, The Reds harus mengakui keunggulan tuan rumah akibat gol tunggal sundulan Mario Lemina di awal babak pertama.
Liverpool sebenarnya mengawali laga dengan intensitas tinggi, namun kegagalan mengonversi peluang menjadi kendala utama. Slot menyoroti penyelesaian akhir skuadnya yang dianggap ceroboh, terutama saat Florian Wirtz gagal memanfaatkan peluang emas di depan gawang yang sudah terbuka lebar.
"Kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Kami memiliki tiga atau juga empat momen hebat. Momen terbesar adalah ketika Florian (Wirtz) berada di depan gawang yang hampir kosong, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan bola itu," ujar Slot dikutip dari AFP.
Sebaliknya, Galatasaray tampil klinis. Melalui serangan pertama yang membuahkan sepak pojok, raksasa Turki itu berhasil mencuri keunggulan. Slot pun memuji daya juang lawan yang tampil seolah-olah setiap peluang adalah kesempatan terakhir dalam hidup mereka.
Hal itu menurutnya menjadi pelajaran berharga bagi Virgil van Dijk dan kawan-kawan yang terkadang terlalu santai karena merasa akan mendapatkan banyak peluang lainnya.
Memasuki babak kedua, Liverpool sempat mencetak gol melalui Ibrahima Konate, namun dianulir wasit Jesus Gil Manzano karena dianggap terjadi handball. Keputusan ini, ditambah dengan performa Mohamed Salah yang tidak maksimal hingga ditarik keluar pada menit ke-60, semakin memperkeruh situasi tim tamu.
Slot tidak menyembunyikan kekesalannya terhadap kepemimpinan wasit dan VAR. Ia menilai ada tarikan pada kaus Van Dijk saat proses terjadinya kemelut di kotak penalti yang seharusnya berbuah penalti bagi Liverpool. Manajer asal Belanda itu menyindir bahwa atmosfer panas di stadion mungkin memengaruhi objektivitas sang pengadil.
"Sangat mengejutkan itu bukan penalti, karena dalam semua insiden lain ketika dia merasa melihat sesuatu saat kami melakukan pelanggaran, dia sangat cepat meniup peluit dan memberikan tendangan bebas kepada Galatasaray," cetus Slot.
Arne Slot juga merasa heran karena standar pelanggaran di Liga Champions biasanya lebih ketat dibandingkan Liga Inggris. Dengan posisi Liverpool yang masih tertahan di peringkat keenam klasemen sementara Liga Primer, Liga Champions menjadi harapan terakhir Liverpool untuk menyelamatkan musim yang turbulen ini. Namun, kekalahan di Istanbul menjadi pengingat keras bahwa performa yang tidak konsisten bisa mengakhiri ambisi mereka lebih cepat. (H-4)
SUPORTER Galatasaray soal spanduk raksasa menampilkan potret Victor Osimhen dan ibunya yang telah meninggal, sebelum pertandingan Liverpool vs Galatasaray di babak 16 besar Liga Champions
Antoine Griezmann menepis spekulasi kepindahannya ke Amerika Serikat setelah pertandingan Atletico Madrid vs Tottenham Hotspur dengan hasil 5-2 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions
Simak preview Real Madrid vs Manchester City di 16 besar UCL 2026. Analisis pemain, H2H, dan kabar cedera Mbappe-Bellingham jelang laga di Bernabeu.
Rekap Liga Champions: Liverpool tumbang di Turki, drama penalti Lamine Yamal selamatkan Barcelona, hingga pembantaian Bayern & Atletico. Cek hasil lengkapnya!
Analisis preview Bodø/Glimt vs Sporting CP leg 1 babak 16 besar Liga Champions 2026. Simak prediksi, tantangan rumput sintetis, dan kondisi skuad terkini.
SUPORTER Galatasaray soal spanduk raksasa menampilkan potret Victor Osimhen dan ibunya yang telah meninggal, sebelum pertandingan Liverpool vs Galatasaray di babak 16 besar Liga Champions
Antoine Griezmann menepis spekulasi kepindahannya ke Amerika Serikat setelah pertandingan Atletico Madrid vs Tottenham Hotspur dengan hasil 5-2 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions
Cek klasemen terbaru Liga Champions 2025/2026 fase liga dan jadwal lengkap babak liga champions 16 besar hingga final di Budapest. Update hasil pertandingan terbaru.
Kekalahan tersebut menjadi penutup yang getir bagi PSG setelah meraih trofi Liga Champions perdana mereka. Kini, pertemuan di 16 besar membuka peluang revans bagi Les Parisiens.
PSG melaju ke 16 besar setelah imbang 2-2 dengan AS Monaco pada leg kedua playoff di Paris, Kamis dini hari WIB. Sebelumnya pada leg pertama di Monaco, PSG menang dengan skor tipis
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved