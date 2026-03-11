Rekap Hasil 16 Besar Liga Champions: Liverpool Tumbang, Lamine Yamal Selamatkan Wajah Barcelona

Hasil Liga Champions(Liga Champions)

BABAK 16 besar Liga Champions 2025/2026 resmi dimulai dengan sejumlah kejutan besar pada Rabu (11/3/2026) dini hari WIB. Dua wakil Inggris, Liverpool dan Tottenham Hotspur, harus pulang dengan kepala tertunduk setelah menelan kekalahan di markas lawan.

Galatasaray Bungkam Liverpool di Istanbul

Liverpool yang bertandang ke Rams Park, Istanbul, harus mengakui keunggulan tuan rumah Galatasaray dengan skor tipis 0-1. Gol cepat Mario Lemina pada menit ke-7 menjadi satu-satunya pembeda dalam laga ini. Meskipun Arne Slot memasukkan Cody Gakpo di babak kedua, rapatnya pertahanan Galatasaray membuat The Reds gagal mencetak gol penyeimbang.

Drama Penalti Lamine Yamal di Newcastle

Di St. James' Park, Newcastle United nyaris meraih kemenangan bersejarah atas Barcelona. Unggul lebih dulu lewat gol Harvey Barnes pada menit ke-86, kemenangan The Magpies buyar di detik-detik terakhir. Pelanggaran Malick Thiaw terhadap Dani Olmo di kotak terlarang membuahkan penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh Lamine Yamal pada menit ke-90+6. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang.

Baca juga : Menatap Anfield, Okan Buruk: Galatasaray Fokus Hadapi Ujian Besar Lawan Liverpool

Statistik Kunci: Atalanta 1-6 Bayern Munich (Stanisic 12', Olise 22', 64', Gnabry 25', Jackson 52', Musiala 67'; Pasalic 90+3')

Atletico Madrid 5-2 Tottenham (Llorente 6', Griezmann 14', Alvarez 15', 55', Le Normand 22'; Porro 26', Solanke 76')

Malam Horor Tottenham di Madrid

Hasil paling mencolok terjadi di Stadion Metropolitano saat Atletico Madrid mencukur Tottenham Hotspur 5-2. Laga ini diwarnai drama penarikan kiper debutan Spurs, Antonin Kinsky, pada menit ke-17 setelah melakukan dua blunder fatal yang berujung gol Julian Alvarez dan Marcos Llorente. Meski sempat memperkecil kedudukan via Dominic Solanke, Spurs tetap pulang dengan defisit tiga gol.

Bayern Munich Pesta Gol di Bergamo

Raksasa Jerman, Bayern Munich, menunjukkan kelasnya dengan melibas Atalanta 6-1. Michael Olise tampil sebagai bintang dengan torehan dua gol. Kemenangan telak ini praktis membuat satu kaki anak asuh Vincent Kompany sudah berada di babak perempat final Liga Champions musim ini.

Leg kedua babak 16 besar ini dijadwalkan akan berlangsung pada 18-19 Maret 2026 mendatang, di mana Liverpool dan Tottenham akan bergantian menjadi tuan rumah untuk mencoba membalikkan keadaan. (H-4)