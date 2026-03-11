Menatap Anfield, Okan Buruk: Galatasaray Fokus Hadapi Ujian Besar Lawan Liverpool

Pelatih Galatasaray Okan Buruk(AFP/YASIN AKGUL)

PELATIH Galatasaray, Okan Buruk, menegaskan bahwa timnya kini telah sepenuhnya mengalihkan fokus ke laga krusial leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Klub Turki tersebut dijadwalkan akan bertandang ke markas Liverpool di Stadion Anfield, Rabu (18/3).

Berbekal kemenangan tipis 1-0 pada leg pertama, Galatasaray berada di posisi yang cukup menguntungkan.

Gol cepat Mario Lemina di laga sebelumnya menjadi modal berharga bagi tim asuhan Buruk untuk melangkah ke fase berikutnya.

Baca juga : Arne Slot Tetap Optimistis Meski Liverpool Terganjal di Istanbul

Dengan hasil tersebut, Galatasaray hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tiket perempat final tetap dalam genggaman.

Meski memiliki keunggulan agregat, Okan Buruk menyadari bahwa mempertahankan keunggulan di kandang lawan bukanlah perkara mudah. Ia menyebut laga di Anfield nanti sebagai tantangan yang sangat tinggi bagi skuadnya.

"Kini, kami fokus pada ujian besar di depan. Saya selalu percaya kepada pemain-pemain saya," ujar Okan Buruk sebagaimana dikutip dari laman resmi UEFA, Rabu (11/3).

Baca juga : Galatasaray vs Liverpool. The Reds Tumbang di Laga Ke-100 Bersama Arne Slot

Pernyataan Buruk tersebut menyiratkan kepercayaan diri sekaligus kewaspadaan yang tinggi. Ia menyadari bahwa Liverpool memiliki kualitas pemain yang mampu menghukum setiap kelengahan lawan.

"Bermain melawan tim seperti Liverpool selalu sulit sekali karena mereka tim berkualitas tinggi dan dapat memanfaatkan setiap kesalahan yang Anda buat," tambah Buruk.

Menariknya, ini bukan kali pertama Galatasaray mampu meredam perlawanan tim asal Merseyside tersebut musim ini.

Pada fase liga sebelumnya, Galatasaray juga berhasil memetik kemenangan 1-0 di Stadion Rams Park berkat eksekusi penalti Victor Osimhen.

Namun, Buruk mengingatkan bahwa atmosfer dan skenario pertandingan di fase gugur akan sangat berbeda dibanding pertemuan sebelumnya.

"Skornya mirip dengan pertandingan pertama, tapi jalan pertandingan tidak sama seperti yang pertama. Liverpool adalah klub besar, penuh dengan pemain berkualitas," kata Buruk menegaskan.

Dengan tensi pertandingan yang dipastikan akan meningkat di Anfield, disiplin organisasi permainan menjadi kunci utama bagi Galatasaray. Kepiawaian Okan Buruk dalam meramu strategi bertahan sembari mengandalkan serangan balik cepat akan diuji dalam laga hidup-mati tersebut. (Ant/Z-1)