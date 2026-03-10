Liverpool Tanpa Alisson Becker di Istanbul, Panggung Pembuktian Giorgi Mamardashvili

Penjaga gawang Liverpool Alisson Becker(AFP/Paul ELLIS)

LIVERPOOL harus menerima kenyataan pahit menjelang laga krusial babak 16 besar Liga Champions 2025/26. Kiper utama mereka, Alisson Becker, dipastikan absen dalam leg pertama melawan Galatasaray di RAMS Park, Turki.

Penjaga gawang asal Brasil tersebut tidak ikut dalam rombongan Liverpool yang bertolak ke Istanbul setelah mengalami gangguan kebugaran mendadak.

Manajer Liverpool, Arne Slot, mengungkapkan bahwa cedera tersebut terjadi di saat-saat terakhir persiapan tim. Padahal, Alisson sebelumnya terlihat bugar dan mengikuti agenda latihan rutin bersama rekan-rekannya.

“Ali, tentu saja, ikut dalam sesi latihan seperti yang bisa dilihat banyak orang. Namun, sayangnya dia merasakan sesuatu di akhir sesi latihan,” ujar Slot sebagaimana dikutip dari laman resmi klub, Selasa (10/3).

Keputusan untuk meninggalkan Alisson di Merseyside diambil setelah tim medis melakukan evaluasi pascalatihan. Slot menegaskan bahwa memaksakan kiper berusia 33 tahun itu untuk menempuh perjalanan jauh ke Turki hanya akan memperburuk situasi, mengingat kondisinya yang dinilai tidak cukup fit untuk bertanding pada Kamis (11/3) dini hari WIB.

“Setelah diperiksa, kami memutuskan bersama bahwa kondisinya tidak cukup baik untuk bermain besok. Jadi tidak ada gunanya dia ikut bepergian,” lanjut pelatih asal Belanda tersebut.

Meski kehilangan pilar di bawah mistar, Slot mencoba meredam kekhawatiran para pendukung The Reds.

Ia memberikan sinyal positif bahwa cedera Alisson kali ini tidak masuk dalam kategori parah. Tim pelatih memproyeksikan sang kiper bisa kembali merumput saat Liverpool menjamu Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris di Anfield, Minggu (15/3) mendatang.

“Pasti ada kemungkinan dia bisa bermain (melawan Tottenham), karena kami tidak menganggap ini cedera besar. Namun, untuk besok kondisinya memang belum memungkinkan,” kata Slot.

Absennya Alisson menjadi catatan merah tersendiri bagi kebugarannya musim ini. Hingga Maret 2026, ia tercatat sudah melewatkan sembilan pertandingan di berbagai kompetisi akibat masalah fisik. Kendati demikian, situasi ini menjadi berkah tersendiri bagi Giorgi Mamardashvili.

Kiper muda asal Georgia tersebut kini berada di garda terdepan untuk mengawal gawang Liverpool di atmosfer panas Istanbul.

Jika diturunkan, ini akan menjadi momen pembuktian bagi Mamardashvili yang sudah tampil 11 kali musim ini. Laga melawan Galatasaray juga akan menjadi penampilan perdananya sejak terakhir kali membela Liverpool saat mengalahkan Barnsley di Piala FA pada pertengahan Januari lalu.

Kini, publik Anfield menanti apakah soliditas lini pertahanan Liverpool tetap terjaga di kancah Eropa meski tanpa kehadiran sang Nomor Satu. (Ant/Z-1)