Arne Slot Tetap Optimistis Meski Liverpool Terganjal di Istanbul

Pelatih Liverpool Arne Slot(AFP/YASIN AKGUL )

MANAJER Liverpool, Arne Slot, menegaskan bahwa peluang timnya melaju ke perempat final Liga Champions masih terbuka lebar meski baru saja menelan kekalahan 0-1 dari Galatasaray pada laga leg pertama babak 16 besar di Rams Park, Rabu (11/3) dini hari WIB.

Dalam konferensi pers pascapertandingan, Slot menyoroti kegagalan timnya mengonversi peluang di awal laga yang justru berujung pada gol tunggal tuan rumah melalui skema bola mati pada menit ketujuh.

"Setelah 10-15 menit Anda mengharapkan kami unggul dan kemudian serangan pertama mereka berujung gol dari situasi bola mati. Terakhir kali itu penalti. Dan ada gol kami yang dianulir lagi, jadi banyak kesamaan," kata Slot sebagaimana dikutip dari BBC.

Evaluasi dan Kepercayaan Diri

Meski lini serang yang digalang Florian Wirtz hingga Dominik Szoboszlai gagal menembus pertahanan solid Galatasaray, Slot tetap memberikan pembelaan terhadap performa anak asuhnya.

Ia menilai secara permainan, Liverpool mampu mengimbangi tekanan di Istanbul, namun detail kecil seperti gol Ibrahima Konate yang dianulir VAR di menit ke-70 menjadi pembeda hasil akhir.

"Anda memainkan dua pertandingan melawan satu sama lain dan sekarang ini baru setengah waktu, mereka unggul 1-0. Kami bisa bermain lebih baik, saya 100% yakin akan hal itu. Tetapi bahkan dengan permainan yang baru saja kami jalani, kami memiliki cukup banyak peluang untuk mencetak gol," ujarnya penuh percaya diri.

Faktor Anfield di Laga Leg Kedua

Menatap leg kedua, Slot mengalihkan fokusnya pada kekuatan mental dan dukungan suporter. Ia mengakui bahwa atmosfer di Rams Park memberikan pengaruh besar bagi kemenangan raksasa Turki tersebut, namun ia yakin situasi serupa akan berbalik menguntungkan Liverpool saat bertanding di Merseyside.

"Kami tidak mencetak gol, tetapi pekan depan kami bermain di Anfield dan para penggemar kami akan sangat mendukung. Saya pikir situasi itu yang dirasakan Galatasaray hari ini," tutur pelatih asal Belanda tersebut.

Slot berharap tekanan yang diberikan suporter di Anfield nanti bisa menjadi faktor penentu untuk membalikkan keadaan.

"Mereka mendapat dukungan luar biasa dari para penggemarnya, sehingga sangat sulit bagi kami bermain di sini. Semoga kami bisa menciptakan atmosfer yang sama pekan depan di Anfield," pungkasnya.

Kekalahan tipis ini membuat Liverpool wajib menang dengan selisih minimal dua gol pada pertemuan kedua untuk memastikan tiket ke fase berikutnya tanpa melalui drama adu penalti. (Z-1)