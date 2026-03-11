Galatasaray vs Liverpool. The Reds Tumbang di Laga Ke-100 Bersama Arne Slot

Gelandang Galatasaray Mario Lemina (tengah) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Liverpool di laga leg pertama 16 besar Liga Champions.(AFP/YASIN AKGUL)

PERTANDINGAN ke-100 Arne Slot sebagai manajer Liverpool berakhir dengan kekecewaan. Melawat ke markas Galatasaray dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Rabu (11/3), The Reds harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 1-0. Hasil ini memberikan tekanan bagi Liverpool saat harus menjamu wakil Turki tersebut di Anfield, pekan depan.

Di bawah atmosfer tekanan suporter tuan rumah yang memenuhi stadion di Istanbul, kelemahan lini pertahanan Liverpool kembali terekspos.

Mario Lemina menjadi pembeda lewat gol tunggalnya saat laga baru berlangsung tujuh menit.

Memanfaatkan skema sepak pojok Gabriel Sara yang diteruskan oleh sundulan Victor Osimhen, Lemina yang berdiri bebas sukses menyarangkan bola ke gawang dari jarak dekat.

Gol ini menjadi catatan merah bagi anak asuh Slot. Ini adalah gol ke-10 yang bersarang di gawang Liverpool melalui situasi sepak pojok sepanjang musim ini.

Bagi Lemina, yang merupakan mantan gelandang Southampton dan Wolverhampton Wanderers, ini merupakan gol pertamanya musim ini, mengingatkan kembali pada momen lima tahun lalu saat ia juga mencetak gol kemenangan melawan Liverpool saat masih berseragam Fulham.

Drama VAR dan Peluang Terbuang

Liverpool sebenarnya berpeluang unggul lebih dulu sebelum gol Lemina. Florian Wirtz hampir memanfaatkan kesalahan kiper tuan rumah, Ugurcan Cakir, namun tendangannya masih melebar tipis.

Galatasaray sempat mengira mereka telah menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui Victor Osimhen setelah kesalahan fatal Ibrahima Konate.

Namun, gol tersebut dianulir wasit karena Baris Alper Yilmaz dianggap terjebak posisi offside dalam proses serangan, meski ia tidak menyentuh bola.

Di babak kedua, The Reds tampil lebih agresif. Di menit ke-70, pendukung tim tamu sempat bersorak saat bola masuk ke gawang lewat skema tendangan sudut Dominik Szoboszlai. Namun, setelah tinjauan Video Assistant Referee (VAR) yang cukup lama, gol tersebut dianulir. Wasit menyatakan bola mengenai lengan Ibrahima Konate sebanyak dua kali, pertama saat menerima umpan sudut, dan kedua setelah bola memantul dari tumit Virgil van Dijk.

Penyelamatan Gemilang Mamardashvili

Di bawah mistar gawang, Giorgi Mamardashvili tampil impresif menggantikan Alisson Becker yang sedang dibekap cedera.

Kiper asal Georgia ini melakukan penyelamatan krusial saat menepis peluang emas mantan bek Tottenham, Davinson Sanchez, yang nyaris menggandakan keunggulan tim tuan rumah.

Di sisi lain, Ugurcan Cakir juga tampil solid untuk Galatasaray. Ia berhasil mementahkan peluang dari Florian Wirtz dan melakukan penyelamatan akrobatik menggunakan tangan kiri untuk menepis tendangan cip Hugo Ekitike di penghujung laga.

Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Liverpool kini harus membalikkan keadaan pada leg kedua yang akan digelar di Anfield pada 18 Maret mendatang jika ingin mengamankan tiket ke perempat final. (bbc/Z-1)