Liverpool Gerak Cepat Dekati Moussa Diaby, Suksesor Ideal Mohamed Salah?

LIVERPOOL dilaporkan telah menjalin komunikasi intensif dengan perwakilan penyerang sayap Al Ittihad, Moussa Diaby, guna memboyongnya kembali ke Liga Primer Inggris pada bursa transfer musim panas 2026 mendatang. Langkah ini diambil manajemen The Reds sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk mencari pengganti Mohamed Salah yang masa depannya di Anfield mulai dispekulasikan.

Pemain internasional Prancis berusia 26 tahun tersebut dikabarkan sangat berhasrat untuk kembali merumput di kompetisi Eropa setelah dua musim membela klub Arab Saudi.

Al-Ittihad sendiri disebut siap melepas Diaby dengan banderol sekitar €40 juta atau setara dengan Rp700 miliar, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan saat mereka membelinya dari Aston Villa pada 2024 lalu.

Profil yang Cocok untuk Skema Arne Slot

Ketertarikan Liverpool bukan tanpa alasan. Di bawah asuhan Arne Slot, tim membutuhkan pemain sayap dengan profil fisik yang kuat dan kecepatan tinggi untuk menjaga intensitas permainan di lini depan. Diaby, yang sudah mengenal atmosfer Liga Primer Inggris saat membela Aston Villa, dianggap sebagai kandidat paling "siap pakai" untuk mengisi pos penyerang kanan.

Meskipun produktivitas golnya di Liga Pro Saudi musim ini tidak terlalu mencolok, kemampuan kreativitas Diaby tetap terjaga dengan torehan assist yang signifikan. Hal ini menjadi nilai tambah bagi Liverpool yang membutuhkan pelayan bagi striker utama mereka.

Statistik Moussa Diaby di Al-Ittihad (Musim 2025/2026)

Kategori Catatan Penampilan 33 Gol 3 Assist 13 Akurasi Operan 81,9%

Persaingan untuk mendapatkan Diaby diprediksi akan sengit. Newcastle United dan Chelsea juga dilaporkan memantau situasi pemain yang memiliki kecepatan luar biasa ini. Namun, daya tarik bermain di Anfield dan prospek bersaing memperebutkan gelar juara liga di bawah kepemimpinan Arne Slot diyakini menjadi magnet kuat bagi sang pemain untuk memilih Merseyside.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Liverpool belum memberikan pernyataan resmi mengenai tawaran formal, namun sumber internal menyebutkan bahwa diskusi dengan agen sang pemain menunjukkan sinyal positif bagi kepulangan Diaby ke tanah Inggris.

