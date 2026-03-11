Atletico Madrid vs Tottenham : Griezmann Tepis Spekulasi Pindah Klub

Antoine Griezmann(Instagram/@antogriezmann)

BINTANG Atletico Madrid Antoine Griezmann menepis spekulasi kepindahannya ke Amerika Serikat dengan menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan di Metropolitano. Penegasan itu disampaikan sang penyerang selepas mengantar Los Rojiblancos dalam pertandingan Atletico Madrid vs Tottenham Hotspur dengan hasil 5-2 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Selasa (10/3).

Pemain asal Prancis berusia 34 tahun itu sebelumnya santer dikabarkan bakal merapat ke klub MLS, Orlando City, sebelum bursa transfer liga tersebut ditutup pada akhir Maret.

Namun, kontribusi golnya dalam kemenangan besar Atletico dan keberhasilan tim melaju ke final Copa del Rey pada April mendatang membuatnya kian bersemangat memburu trofi bersama skuad asuhan Diego Simeone.

"Saya merasa sangat baik di sini, sangat menikmati diri sendiri, apa yang saya lakukan di lapangan sudah membuktikannya," ujar Griezmann dikutip dari AFP.

Ia lebih memilih fokus pada target tim daripada menanggapi rumor transfer yang beredar. "Kita lihat saja nanti, tapi idenya adalah melangkah hingga final dan biarkan orang lain berbicara. (Bermain di final Copa del Rey) adalah impian saya, target saya, dan saya berharap kami bisa melakukan sesuatu yang besar," imbuhnya.

Dalam laga tersebut, Atletico yang merupakan runner-up Liga Champions 2014 dan 2016 tampil dominan sejak awal. Mereka sudah unggul 4-0 saat laga baru berjalan 22 menit, memanfaatkan tiga kesalahan fatal lini belakang Spurs, termasuk dua blunder dari penjaga gawang Antonin Kinsky.

Griezmann mengakui bahwa efektivitas timnya tak lepas dari tekanan tinggi yang mereka terapkan hingga membuat lawan kewalahan.

"Kami memanfaatkan beberapa kesalahan mereka, mereka sering terpeleset di lapangan dan kami sudah terbiasa dengan itu. Kami ingin menekan mereka dengan kuat, dan kami berhasil melakukannya, kesalahan-kesalahan itu lahir dari tekanan kami," pungkasnya.

Kemenangan telak itu membuka peluang lebar bagi Atletico Madrid untuk melangkah ke babak perempat final sekaligus menjaga asa meraih gelar juara musim ini. (H-4)