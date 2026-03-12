Gilas Manchester City, Arbeloa: Real Madrid tak Bisa Diremehkan

Fede Valverde melakukan selebrasi.(UEFA.com)

Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa menegaskan timnya bukan underdog setelah menghancurkan Manchester City pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Santiago Bernabeu, Kamis (12/3) dini hari. Laga Real Madrid vs Man City berakhir dengan skor 3-0. Arbeloa mengakui banyak pihak meragukan Madrid sebelum laga. Namun kemenangan telak tersebut menjadi bukti bahwa Los Blancos tetap menjadi kekuatan besar di Eropa.

Hasil tersebut cukup mengejutkan mengingat performa Madrid yang belakangan kurang konsisten. Sementara itu, City datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah pernah mengalahkan Madrid pada fase grup musim ini.

“Perasaan yang kami tangkap dari luar menunjukkan tidak banyak kepercayaan terhadap tim ini, tetapi kami membuktikan bahwa kami adalah Real Madrid dan Anda tidak pernah bisa menyingkirkan kami begitu saja,” kata Arbeloa.

Kemenangan Madrid ditentukan oleh penampilan gemilang Federico Valverde yang mencetak hattrick pada babak pertama. Gelandang asal Uruguay itu mencetak tiga gol hanya dalam rentang sekitar 22 menit dan membuat tim asuhan Pep Guardiola kesulitan bangkit.

Madrid tampil tanpa sejumlah pemain penting, termasuk Kylian Mbappe yang absen karena cedera. Meski demikian, mereka tetap mampu tampil apik sepanjang pertandingan.

Sebenarnya, tuan rumah berpeluang memperbesar keunggulan pada babak kedua. Namun Vinicius Junior gagal memanfaatkan kesempatan setelah tendangan penaltinya berhasil digagalkan.

Arbeloa mengaku sudah memerkirakan akan ada kejutan dari Guardiola yang menurunkan susunan pemain dengan taktik menyerang untuk memanfaatkan celah dalam permainan Madrid. Meski begitu, Madrid justru menunjukkan salah satu penampilan terbaik mereka musim ini dan membuat wakil Liga Primer Inggris itu kesulitan mengembangkan permainan.

Kemenangan Los Blancos mengangkat kepercayaan diri tim menjelang leg kedua di markas City pekan depan. Dengan keunggulan tiga gol, Madrid kini berada di posisi menguntungkan. (E-3)