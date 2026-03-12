Madrid vs City: Hat-trick Valverde Hancurkan Taktik Pep Guardiola

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Eksperimen taktik Pep Guardiola berakhir tragis di Santiago Bernabeu. Manchester City harus menelan kekalahan telak 0-3 dari Real Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Kamis (12/3/) dini hari WIB.
Pendekatan menyerang agresif yang dipilih Guardiola justru menjadi bumerang ketika Madrid mampu memanfaatkan celah yang terbuka melalui serangan balik efektif.
Bintang utama dalam laga madrid vs city kali ini adalah Federico Valverde. Gelandang asal Uruguay tersebut mencetak hat-trick fenomenal di babak pertama (menit ke-20, 27, dan 42) yang membuat publik Bernabeu bergemuruh.
Gol pertamanya menjadi contoh nyata rapuhnya pertahanan City. Sepakan panjang kiper Thibaut Courtois melewati bek City Nico O'Reilly dan langsung dimanfaatkan Valverde untuk berlari ke kotak penalti sebelum menaklukkan kiper Gianluigi Donnarumma.
Meskipun Manchester City datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan 2-1 di fase grup sebelumnya, kali ini mereka tampak kehilangan kendali. Penempatan Nico O'Reilly di posisi bek kiri darurat menjadi titik lemah yang terus dieksploitasi oleh Brahim Diaz dan Valverde.
Di sisi lain, Madrid asuhan Alvaro Arbeloa tampil sangat klinis meski tidak diperkuat bintang utama seperti Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Rodrygo Goes karena cedera. Mantan kiper timnas Inggris, Paul Robinson, menyebut Madrid bermain sangat terorganisasi dan memukul City lewat transisi cepat.
|Kategori
|Real Madrid
|Man City
|Skor
|3
|0
|Penguasaan Bola
|42%
|58%
|Tembakan (On Target)
|12 (7)
|15 (4)
City sebenarnya sempat mendapat secercah harapan ketika Donnarumma menggagalkan penalti Vinicius Junior pada babak kedua. Namun, hingga peluit panjang berbunyi, Erling Haaland dkk gagal mencetak gol balasan.
“Mungkin peluang kami untuk membalikkan keadaan tidak besar, tetapi tentu kami akan mencoba,” kata Guardiola. “Jelas 3-0 lebih baik daripada 4-0. Ini hasil yang sulit kami terima. Kualitas yang mereka miliki, terutama Valverde, sangat luar biasa. Kami punya enam hari untuk pulih dan akan mencoba lagi,” imbuhnya.
Kekalahan ini membuat posisi City terjepit. Madrid kini berpeluang menyingkirkan tim asal Inggris itu untuk musim ketiga secara beruntun di Liga Champions jika mampu menjaga keunggulan pada leg kedua di Etihad Stadium pekan depan.
Siapa pencetak gol terbanyak di laga Madrid vs City 2026?
Federico Valverde menjadi bintang dengan torehan hat-trick (3 gol).
Kapan leg kedua Manchester City vs Real Madrid?
Pertandingan leg kedua akan dilangsungkan di Etihad Stadium pada pekan depan (Rabu dini hari WIB).
Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa menegaskan timnya bukan underdog setelah menundukkan Manchester City 3-0 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Santiago Bernabeu.
Tampil fenomenal di hadapan publik sendiri, Federico Valverde hanya membutuhkan waktu sekitar 22 menit di babak pertama untuk mengunci kemenangan Real Madrid.
Profil lengkap Federico Valverde, kapten Real Madrid yang mencetak hat-trick bersejarah ke gawang Manchester City di 16 besar Liga Champions 2026.
Real Madrid bungkam Manchester City 3-0 di leg 1 babak 16 besar Liga Champions 2026 lewat hattrick Federico Valverde di babak pertama.
Berdasarkan catatan sejarah di Liga Champions, kedua tim memiliki rekor yang sangat berimbang. Dari 17 pertemuan yang sudah dilalui sejak 2012, baik Real Madrid maupun Manchester City
DOMINASI klub-klub Liga Inggris di mendapat ujian berat lantaran hasil buruk pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Semua tim Inggris gagal meraih kemenangan di leg pertama
Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa menegaskan timnya bukan underdog setelah menundukkan Manchester City 3-0 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Santiago Bernabeu.
Mengapa Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal, dan Spurs raih hasil minor di 16 Besar UCL 2026? Simak analisis taktik dan penyebab kegagalannya di sini.
Tampil fenomenal di hadapan publik sendiri, Federico Valverde hanya membutuhkan waktu sekitar 22 menit di babak pertama untuk mengunci kemenangan Real Madrid.
Profil lengkap Federico Valverde, kapten Real Madrid yang mencetak hat-trick bersejarah ke gawang Manchester City di 16 besar Liga Champions 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved