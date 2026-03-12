Madrid vs City: Hat-trick Valverde Hancurkan Taktik Pep Guardiola

Real Madrid bantai Manchester City 3-0 di Bernabeu.(Dok. AFP)

Eksperimen taktik Pep Guardiola berakhir tragis di Santiago Bernabeu. Manchester City harus menelan kekalahan telak 0-3 dari Real Madrid pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Kamis (12/3/) dini hari WIB.

Pendekatan menyerang agresif yang dipilih Guardiola justru menjadi bumerang ketika Madrid mampu memanfaatkan celah yang terbuka melalui serangan balik efektif.

Federico Valverde: Sang Penghancur dari Uruguay

Bintang utama dalam laga madrid vs city kali ini adalah Federico Valverde. Gelandang asal Uruguay tersebut mencetak hat-trick fenomenal di babak pertama (menit ke-20, 27, dan 42) yang membuat publik Bernabeu bergemuruh.

Gol pertamanya menjadi contoh nyata rapuhnya pertahanan City. Sepakan panjang kiper Thibaut Courtois melewati bek City Nico O'Reilly dan langsung dimanfaatkan Valverde untuk berlari ke kotak penalti sebelum menaklukkan kiper Gianluigi Donnarumma.

Mengapa Taktik Guardiola Gagal?

Meskipun Manchester City datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan 2-1 di fase grup sebelumnya, kali ini mereka tampak kehilangan kendali. Penempatan Nico O'Reilly di posisi bek kiri darurat menjadi titik lemah yang terus dieksploitasi oleh Brahim Diaz dan Valverde.

Di sisi lain, Madrid asuhan Alvaro Arbeloa tampil sangat klinis meski tidak diperkuat bintang utama seperti Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Rodrygo Goes karena cedera. Mantan kiper timnas Inggris, Paul Robinson, menyebut Madrid bermain sangat terorganisasi dan memukul City lewat transisi cepat.

Statistik Pertandingan Real Madrid vs Manchester City

Kategori Real Madrid Man City Skor 3 0 Penguasaan Bola 42% 58% Tembakan (On Target) 12 (7) 15 (4)

Respon Pep Guardiola

City sebenarnya sempat mendapat secercah harapan ketika Donnarumma menggagalkan penalti Vinicius Junior pada babak kedua. Namun, hingga peluit panjang berbunyi, Erling Haaland dkk gagal mencetak gol balasan.

“Mungkin peluang kami untuk membalikkan keadaan tidak besar, tetapi tentu kami akan mencoba,” kata Guardiola. “Jelas 3-0 lebih baik daripada 4-0. Ini hasil yang sulit kami terima. Kualitas yang mereka miliki, terutama Valverde, sangat luar biasa. Kami punya enam hari untuk pulih dan akan mencoba lagi,” imbuhnya.

Kekalahan ini membuat posisi City terjepit. Madrid kini berpeluang menyingkirkan tim asal Inggris itu untuk musim ketiga secara beruntun di Liga Champions jika mampu menjaga keunggulan pada leg kedua di Etihad Stadium pekan depan.

Evaluasi Manchester City Jelang Leg 2:

Memperbaiki koordinasi lini pertahanan dalam mengantisipasi long ball.

Meningkatkan akurasi umpan terakhir di sepertiga lapangan lawan.

Mengembalikan ketajaman Erling Haaland yang terisolasi di Bernabeu.

