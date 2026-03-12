Hattrick ke Gawang Man City Jadi Laga Terbaik Sepanjang Karier Valverde

Headline
GELANDANG Real Madrid, Federico Valverde, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya usai menjadi pahlawan kemenangan dalam laga leg pertama 16 besar Liga Champions melawan Manchester City, Kamis (12/3) dini hari WIB. Mencetak tiga gol sekaligus, Valverde menyebut performa tersebut sebagai puncak karier sepak bolanya sejauh ini.
Tiga gol yang dilesakkan pemain asal Uruguay tersebut memastikan Los Blancos menang telak 3-0. Ini merupakan hattrick perdana Valverde sejak terjun ke dunia sepak bola profesional.
"Tentu saja itu laga terbaik saya, apalagi dilihat dari jumlah gol. Saya sangat menikmati pertandingan tersebut," ujar Valverde sebagaimana dikutip dari laman resmi Real Madrid, Kamis.
Pria berusia 27 tahun itu tak lupa memberikan apresiasi kepada rekan setim, staf pelatih, hingga para pendukung setia yang terus memberikan dukungan moral di dalam maupun di luar lapangan.
"Suporter selalu menyokong kami, bahkan ketika kami berada di masa sulit," ungkapnya.
Performa luar biasa di Santiago Bernabeu tersebut membuat UEFA menobatkannya sebagai Man of the Match. Menariknya, trofi tersebut memiliki tujuan khusus bagi keluarganya.
"Trofinya saya berikan ke anak saya. Dia senang sekali," kata Valverde sembari tersenyum.
Keberhasilan Valverde mengeksploitasi pertahanan City diakuinya sebagai buah dari taktik jitu pelatih Alvaro Arbeloa. Arbeloa menginstruksikan Madrid untuk tampil agresif sejak menit awal dengan memaksimalkan umpan-umpan panjang untuk membelah tekanan lawan.
"Kami melepaskan operan-operan jauh ketika kami berada jauh di belakang dan lawan menekan satu lawan satu. Dengan begitu, ada ruang di belakang mereka yang bisa kami manfaatkan. Apalagi kami memiliki pemain cepat di depan. Jadi kami mengambil keuntungan di sana," jelas Valverde mengenai strategi serangan balik timnya.
Meski sudah mengantongi keunggulan tiga gol, Valverde enggan jemawa. Menjelang leg kedua di Stadion Etihad pekan depan, ia memastikan timnya akan tetap tampil habis-habisan seolah pertandingan dimulai kembali dari skor kacamata.
"Kami menganggap leg pertama hasilnya 0-0 sehingga akan bermain penuh daya juang di leg kedua," tegasnya.
Tampil fenomenal di hadapan publik sendiri, Federico Valverde hanya membutuhkan waktu sekitar 22 menit di babak pertama untuk mengunci kemenangan Real Madrid.
