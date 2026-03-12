Tottenham Hotspur Siap Pinjamkan Antonin Kinsky Usai Debut Horor di Liga Champions

Headline
MASA depan penjaga gawang muda Tottenham Hotspur, Antonin Kinsky, tampaknya mulai menjauh dari London Utara. Pemain asal Rep Ceko berusia 22 tahun tersebut dilaporkan siap dilepas dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas mendatang menyusul penampilan yang disebut sebagai salah satu debut paling buruk dalam sejarah Liga Champions.
Keputusan ini diambil setelah Kinsky tampil sangat mengecewakan saat Tottenham Hotspur dihancurkan Atletico Madrid dengan skor 5-2 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Riyadh Air Metropolitano, Rabu (11/3/2026) dini hari WIB.
Manajer interim Spurs, Igor Tudor, membuat kejutan besar dengan memasang Kinsky sebagai starter menggantikan Guglielmo Vicario yang sedang menurun performanya. Namun, perjudian tersebut berujung bencana. Dalam waktu hanya 17 menit, Kinsky sudah kebobolan tiga gol, yang dua di antaranya merupakan kesalahan fatal sang kiper.
Kesalahan pertama terjadi di menit ke-6 saat Kinsky terpeleset ketika mencoba mengalirkan bola, yang kemudian dimanfaatkan Marcos Llorente untuk membuka keunggulan.
Puncaknya terjadi di menit ke-15, ketika ia salah melakukan sapuan yang justru memberikan bola matang kepada Julian Alvarez yang mencetak gol ketiga Atletico. Tudor langsung menarik keluar Kinsky dua menit kemudian untuk memasukkan kembali Vicario, sebuah momen yang dianggap sebagai penghinaan profesional bagi sang pemain muda.
Menurut laporan terbaru dari The Telegraph, manajemen Tottenham kini menyadari bahwa mentalitas Kinsky telah hancur dan membutuhkan lingkungan baru untuk membangun kembali kariernya. Meskipun Kinsky sempat meminta dipinjamkan pada Januari lalu namun ditahan oleh klub, kini pintu keluar tampaknya terbuka lebar.
Langkah peminjaman dipandang sebagai solusi paling logis untuk menyelamatkan aset klub tersebut. Beberapa klub di Eredivisie dan Bundesliga dikabarkan mulai memantau situasi Kinsky, meskipun reputasinya saat ini sedang berada di titik terendah.
|Statistik Pertandingan
|Atletico Madrid
|Tottenham Hotspur
|Skor Akhir
|5
|2
|Penguasaan Bola
|58%
|42%
|Total Tembakan
|19
|8
|Shots on Target
|11
|4
