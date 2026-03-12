Antonin Kinsky Dapat Dukungan Moral dari Peter Schmeichel hingga De Gea

Beberapa kiper legendaris dunia, termasuk Peter Schmeichel dan Joe Hart, menyampaikan dukungan kepada penjaga gawang muda Antonin Kinsky setelah penampilan sulitnya pada laga babak 16 besar UEFA Champions League antara Tottenham Hotspur dan Atletico Madrid.

Kiper berusia 22 tahun tersebut melakukan dua kesalahan fatal pada awal pertandingan di Wanda Metropolitano Stadium yang berujung gol bagi Marcos Llorente dan Julián Álvarez. Situasi tersebut membuat pelatih Tottenham Igor Tudor memutuskan menarik Kinsky dari lapangan pada menit ke-17 dan menggantinya dengan kiper utama Guglielmo Vicario.

Legenda Manchester United, Peter Schmeichel, menilai keputusan tersebut berpotensi memberikan dampak psikologis yang besar bagi kiper muda tersebut.

“Ia menariknya keluar. Itu akan memiliki dampak bagi sisa kariernya. Ia benar-benar telah menghancurkan kariernya,” kata Schmeichel dalam siaran CBS.

Menurut Schmeichel, Kinsky seharusnya tetap diberikan kesempatan setidaknya hingga babak pertama berakhir agar dapat memulihkan kepercayaan dirinya.

Dalam pertandingan tersebut, Tottenham sudah tertinggal 0-3 dalam 15 menit pertama setelah Antoine Griezmann turut mencetak gol bagi tim tuan rumah.

Keputusan Tudor mengganti Kinsky lebih awal pun menuai kritik dari berbagai pihak. Mantan kiper Tottenham Paul Robinson mengaku terkejut karena jarang melihat pergantian kiper dilakukan secepat itu dalam sebuah pertandingan besar. Robinson juga khawatir keputusan tersebut dapat memengaruhi kepercayaan diri Kinsky sebagai kiper muda yang sedang membangun karier.

Dukungan juga datang dari mantan kiper tim nasional Inggris Joe Hart yang mengaku merasa sedih melihat situasi yang dialami Kinsky dalam waktu singkat di lapangan.

Sementara itu, penjaga gawang ACF Fiorentina, David de Gea, turut menyampaikan pesan dukungan melalui akun X miliknya. De Gea menegaskan bahwa hanya sesama penjaga gawang yang benar-benar memahami betapa beratnya posisi tersebut di lapangan, sekaligus mengingatkan Kinsky agar tetap tegar dan segera bangkit.

Meski telah mengganti penjaga gawang, gawang Tottenham yang dijaga Vicario tetap kebobolan dua gol tambahan. Laga Atletico Madrid vs Tottenham berakhir dengan skor 5-2.