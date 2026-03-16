Liverpool Ditahan Imbang Tottenham Hotspur, Dominik Szoboszlai: Kami Harus Segera Bangun

Gelandang Liverpool Dominik Szoboszlai (kiri) di laga Liga Primre Inggris kontra Tottenham Hotspur(AFP/Darren Staples)

GELANDANG Liverpool, Dominik Szoboszlai, tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya setelah The Reds kembali gagal mengamankan poin penuh di hadapan publik sendiri.

Hasil imbang 1-1 melawan Tottenham Hotspur di Anfield pada Minggu (15/3) menjadi tamparan keras bagi skuad asuhan Arne Slot yang terus menunjukkan tren negatif di pengujung laga.

Liverpool sebenarnya sempat membuka harapan lewat eksekusi tendangan bebas Szoboszlai yang membawa tuan rumah unggul lebih dulu.

Namun, kemenangan yang sudah di depan mata sirna seketika saat Richarlison mencetak gol penyeimbang bagi tim tamu tepat pada menit ke-90.

Menanggapi hasil minor tersebut, pemain asal Hungaria ini meluapkan rasa frustrasinya atas rapuhnya pertahanan tim di menit-menit krusial. Szoboszlai bahkan memberikan peringatan keras terkait posisi Liverpool di klasemen jika performa tim tidak segera membaik.

"Ini adalah kekecewaan besar. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya tidak bisa berkata-kata. Di menit terakhir, lagi, saya tidak tahu sudah berapa kali musim ini. Kami harus bangun," ujar Szoboszlai sebagaimana dikutip dari ESPN.

Lebih lanjut, Szoboszlai menilai performa buruk yang terus berlanjut bisa mengancam ambisi mereka di kompetisi Eropa.

Ia bahkan menyebut Liverpool seharusnya merasa beruntung jika hanya mampu lolos ke Liga Konferensi apabila tidak ada perubahan signifikan dalam permainan tim.

Kekecewaan publik Anfield mencapai puncaknya saat peluit panjang dibunyikan. Tribun penonton yang biasanya riuh dengan dukungan, kali ini justru menyambut akhir pertandingan dengan cemoohan.

Szoboszlai mengaku memahami reaksi keras para pendukung tersebut, meskipun ia berharap suporter tetap berada di belakang tim dalam situasi sulit ini.

"Saya tidak mendengar cemoohan itu, tapi kami bisa memahaminya. Kami tidak tampil sebagaimana mestinya. Mereka seharusnya mendukung kami karena musim lalu kita menjadi juara empat pertandingan sebelum berakhir dan semua orang senang. Dukunglah kami di masa sulit," tambahnya.

Kegagalan ini membuat Liverpool tertahan di posisi kelima klasemen sementara Liga Primer Inggris, tertinggal dua poin dari Aston Villa.

Pelatih Arne Slot pun mengakui bahwa frustrasi penggemar adalah hal yang wajar mengingat pola kebobolan di menit akhir telah terjadi berulang kali musim ini.

Kini, fokus Liverpool beralih ke kancah Eropa. Slot menuntut anak asuhnya untuk meluapkan kemarahan dan kekecewaan ini saat menghadapi Galatasaray dalam laga hidup-mati di leg kedua Liga Champions pada Kamis (19/3) mendatang. (Z-1)