Liverpool vs Tottenham Hotspur, Igor Tudor Mengaku Timnya Sedang tidak Baik-Baik Saja

para pemain Tottenham.

PELATIH Tottenham Hotspur Igor Tudor mengakui timnya dalam kondisi sulit, menjelang laga kontra Liverpool pada laga lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Anfield, Liverpool, Minggu (15/3).

"Sulit, tentu saja. Bukan saja soal laga terakhir, tetapi periode yang sedang kami lewati. Situasi yang tidak mudah. Mengubah kondisi ini adalah sebuah tantangan besar," ujar Tudor, dikutip dari laman Tottenham, Sabtu (14/3).

Tottenham Hotspur saat ini berada di tepi zona degradasi dengan bertengger di posisi ke-16 klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026. Spurs, sapaan lain Tottenham, memiliki 29 poin dari 29 laga, hanya berjarak satu poin dari West Ham United di peringkat ke-18.

Tudor menyebut, di tengah pencapaian tim yang mengkhawatirkan, kondisi psikologis para pemainnya bervariasi. Dia pun meminta anak-anak asuhnya untuk saling menyemangati satu sama lain.

"Akan tetapi, perlu diingat bahwa masalah yang ada di tim adalah masalah semua orang di tim, bukan hanya pemain, pelatih atau staf," tutur juru taktik asal Kroasia itu.

Saat berupaya untuk memperbaiki peringkat di klasemen Liga Inggris, Tudor dipusingkan dengan masih banyaknya pemain Spurs yang cedera.

Mereka belum dapat bermain dalam waktu dekat, termasuk pada laga kontra Liverpool. Igor Tudor mengatakan, sepanjang kariernya, dia nyaris tidak pernah menghadapi begitu banyak pemain absen seperti di Spurs, baik karena cedera maupun sanksi.

"Ini sangat jarang terjadi dalam karier saya. Saya belum pernah melihat situasi seperti ini. Setiap pertandingan selalu ada dua pemain yang absen. Lalu pertandingan berikutnya ada kartu merah," tutur Tudor.

Tudor pun memastikan Joao Palhinha, Cristian Romero, dan Yves Bissouma akan absen versus Liverpool karena cedera. Micky Van De Ven tidak dapat bermain lantaran harus menjalani larangan bermain setelah mendapatkan kartu merah saat bersua Crystal Palace, Jumat (6/3) . Selain itu, Connor Gallagher, mengalami demam, juga diragukan tampil.

Di luar nama-nama itu, Tottenham juga belum dapat diperkuat James Maddison, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall dan Wilson Odobert yang masih menjalani pemulihan. (Ant/P-3)