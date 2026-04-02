De Zerbi Ingin Lama di Tottenham, Siap Angkat Spurs dari Ancaman Degradasi

Penyerang Tottenham Hotspur Brennan Johnson(AFP)

ROBERTO De Zerbi menyatakan tekadnya bertahan lama di Tottenham Hotspur setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih baru, di tengah misi menyelamatkan klub dari ancaman degradasi.

De Zerbi akhirnya menyampaikan komentar perdananya sebagai pelatih baru Tottenham Hotspur dengan menegaskan ambisinya untuk bertahan lama di klub tersebut.

Pelatih asal Italia itu diumumkan sebagai juru taktik anyar Spurs pada Rabu (1/4) dengan kontrak berdurasi lima tahun. Tugas utamanya adalah mengangkat performa tim yang kini terjebak dalam persaingan zona bawah.

Baca juga : City Menang 3-1 Plymouth, Guardiola Akui tak Anggap Remeh Lawan

Sehari berselang, Kamis (2/4), De Zerbi tampil untuk pertama kalinya sebagai pelatih Tottenham, bertepatan dengan dirilisnya foto dirinya mengenakan atribut klub.

"Halo para penggemar Tottenham. Saya sangat senang bisa berada di sini bersama kalian," kata De Zerbi dikutip dari ESPN.

"Bagi saya, ini merupakan suatu kehormatan dan saya sangat bangga bisa menjadi pelatih kalian. Saya ingin memberikan yang terbaik. Saya ingin bertahan di klub hebat ini untuk waktu yang lama. Sampai jumpa lagi," imbuhnya.

Baca juga : Pelatih Arsenal Arteta: Leicester City Masih Jadi Ancaman

Para pemain Tottenham yang tengah menjalani tugas internasional dijadwalkan kembali ke pusat latihan Hotspur Way pada Jumat (4/4).

De Zerbi memiliki waktu sedikit untuk mempersiapkan tim sebelum menjalani laga debut melawan Sunderland pada 12 April. Situasi yang dihadapi De Zerbi tidak mudah. Hingga menyisakan tujuh pertandingan, Tottenham berada di posisi ke-17 klasemen Liga Inggris, hanya terpaut satu poin dari zona degradasi.

Masalah cedera juga menjadi tantangan besar. Gelandang Pape Sarr dilaporkan absen dalam laga timnas Senegal melawan Gambia akibat cedera bahu.

Ia menambah panjang daftar pemain Spurs yang menghuni ruang perawatan, termasuk Guglielmo Vicario, Ben Davies, Rodrigo Bentancur, James Maddison, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert, Mathys Tel, dan Mohammed Kudus. (Ndf