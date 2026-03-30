Hanya Enam Pekan, Igor Tudor Dipecat Tottenham Hotspur

KEBERSAMAAN Igor Tudor dengan Tottenham Hotspur berakhir sangat singkat. Klub asal London Utara tersebut resmi mengumumkan pemecatan pelatih berkebangsaan Kroasia itu setelah hanya enam pekan menjabat sebagai juru taktik The Lilywhites.
Dikutip dari laman resmi klub Liga Primer Inggris itu, Senin (30/3), manajemen Spurs menyatakan telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kerja sama lebih awal.
Tidak hanya Tudor, gerbong staf pelatih yang dibawanya, yakni pelatih kiper Tomislav Rogic dan pelatih fisik Riccardo Ragnacci, juga turut meninggalkan posisinya.
Dalam pernyataan resminya, pihak klub memberikan apresiasi atas dedikasi singkat Tudor di tengah situasi personal yang sulit.
"Kami berterima kasih kepada Igor, Tomislav dan Riccardo untuk kerja keras mereka selama enam pekan terakhir, di mana mereka bekerja tanpa lelah," tulis pernyataan resmi klub.
"Kami juga turut berduka cita atas kehilangan yang baru-baru ini dialami Igor dan menyampaikan dukungan kami kepadanya dan keluarganya di masa sulit ini," lanjut pernyataan tersebut.
Igor Tudor sebelumnya didatangkan ke Spurs pada 14 Februari 2026 untuk menggantikan Thomas Frank. Namun, performa tim di bawah asuhannya justru merosot tajam.
Selama menukangi Tottenham Hotspur dalam tujuh pertandingan di berbagai ajang, Tudor mencatatkan statistik yang mengecewakan dengan rata-rata hanya 0,57 poin per laga.
Dari tujuh laga tersebut, Spurs hanya mampu mengemas satu kemenangan, satu hasil imbang, dan menelan lima kekalahan.
Satu-satunya kemenangan yang diraih terjadi pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions saat mengalahkan Atletico Madrid 3-2. Namun, hasil itu tetap gagal membawa Spurs melaju ke babak perempat final karena kalah agregat.
Mengenai sosok pengganti, manajemen Spurs menjelaskan bahwa perkembangan terbaru terkait penunjukan pelatih kepala anyar akan diumumkan dalam waktu dekat. (Ant/Z-1)
