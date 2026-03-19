Tottenham Hotspur vs Atletico Madrid, Meski Menang, The Lillywhites Tetap Tersingkir dari Liga Champions

Gelandang Tottenham Hotspur Xavi Simons bereaksi usai Spurs gagal melaju ke perempat final Liga Champions meski menang 3-2 atas Atletico Madrid di laga leg kedua 16 besar.(AFP/ADRIAN DENNIS )

TOTTENHAM Hotspur berhasil memetik kemenangan tipis 3-2 atas Atletico Madrid di laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Meski tampil heroik di hadapan pendukung sendiri, langkah klub asal London Utara tersebut harus terhenti karena kalah agregat 5-7 dari wakil Spanyol.

Bermain di Tottenham Hotspur Stadium pada Kamis (19/3/2026) dini hari WIB, Spurs yang tertinggal defisit tiga gol dari leg pertama langsung tampil menekan sejak awal. Hasilnya, Randal Kolo Muani berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-30 lewat sundulan akurat setelah menerima umpan silang Mathys Tel. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Atletico Madrid memberikan respons cepat. Baru dua menit laga berjalan (47'), Julian Alvarez menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penyelesaian dingin di dalam kotak penalti. Namun, Tottenham kembali unggul pada menit ke-52 lewat aksi individu Xavi Simons yang melepaskan tendangan melengkung ke pojok bawah gawang Juan Musso.

Baca juga : Preview Liga Champions: Tottenham Hotspur vs Atletico Madrid, Keajaiban London atau Dominasi Los Rojiblancos?

Laga semakin memanas ketika David Hancko mencetak gol penyeimbang bagi Atletico pada menit ke-75 melalui sundulan dari situasi sepak pojok. Di penghujung laga, Tottenham mendapatkan hadiah penalti setelah Xavi Simons dilanggar Jose Gimenez. Simons yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya di menit ke-90, mengubah skor menjadi 3-2.

Meskipun memenangkan pertandingan, skor tersebut tidak cukup bagi tim asuhan Igor Tudor untuk melaju ke perempat final. Atletico Madrid berhak lolos berkat keunggulan agregat yang mereka bangun di leg pertama.

Susunan Pemain

Tim Starter XI Tottenham Vicario; Dragusin, Romero, Van de Ven, Pedro Porro; Archie Gray, Pape Sarr, Djed Spence; Xavi Simons, Mathys Tel, Kolo Muani. Atletico Madrid Juan Musso; Molina, Le Normand, David Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Johnny Cardoso, Lookman; Griezmann, Julian Alvarez.

Statistik Pertandingan

Skor Akhir: Tottenham 3-2 Atletico Madrid (Agg: 5-7)

Pencetak Gol: Kolo Muani (30'), Xavi Simons (52', 90' P) | Julian Alvarez (47'), David Hancko (75')

Kolo Muani (30'), Xavi Simons (52', 90' P) | Julian Alvarez (47'), David Hancko (75') Stadion: Tottenham Hotspur Stadium, London

Tottenham Hotspur Stadium, London Wasit: Daniel Siebert

