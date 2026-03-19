Tottenham Hotspur vs Atletico Madrid, Meski Menang, The Lillywhites Tetap Tersingkir dari Liga Champions

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
TOTTENHAM Hotspur berhasil memetik kemenangan tipis 3-2 atas Atletico Madrid di laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Meski tampil heroik di hadapan pendukung sendiri, langkah klub asal London Utara tersebut harus terhenti karena kalah agregat 5-7 dari wakil Spanyol.
Bermain di Tottenham Hotspur Stadium pada Kamis (19/3/2026) dini hari WIB, Spurs yang tertinggal defisit tiga gol dari leg pertama langsung tampil menekan sejak awal. Hasilnya, Randal Kolo Muani berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-30 lewat sundulan akurat setelah menerima umpan silang Mathys Tel. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Atletico Madrid memberikan respons cepat. Baru dua menit laga berjalan (47'), Julian Alvarez menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penyelesaian dingin di dalam kotak penalti. Namun, Tottenham kembali unggul pada menit ke-52 lewat aksi individu Xavi Simons yang melepaskan tendangan melengkung ke pojok bawah gawang Juan Musso.
Laga semakin memanas ketika David Hancko mencetak gol penyeimbang bagi Atletico pada menit ke-75 melalui sundulan dari situasi sepak pojok. Di penghujung laga, Tottenham mendapatkan hadiah penalti setelah Xavi Simons dilanggar Jose Gimenez. Simons yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya di menit ke-90, mengubah skor menjadi 3-2.
Meskipun memenangkan pertandingan, skor tersebut tidak cukup bagi tim asuhan Igor Tudor untuk melaju ke perempat final. Atletico Madrid berhak lolos berkat keunggulan agregat yang mereka bangun di leg pertama.
|Tim
|Starter XI
|Tottenham
|Vicario; Dragusin, Romero, Van de Ven, Pedro Porro; Archie Gray, Pape Sarr, Djed Spence; Xavi Simons, Mathys Tel, Kolo Muani.
|Atletico Madrid
|Juan Musso; Molina, Le Normand, David Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Johnny Cardoso, Lookman; Griezmann, Julian Alvarez.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
