Tuntaskan 10 Musim di Atletico Madrid, Antoine Griezmann Resmi Hijrah ke Orlando City

Penyerang Atletico Madrid Antoine Griezmann

KEBERSAMAAN Antoine Griezmann dengan Atletico Madrid dipastikan segera berakhir. Klub raksasa La Liga tersebut telah mencapai kesepakatan dengan klub MLS, Orlando City, untuk transfer sang penyerang pada bursa transfer musim panas mendatang.

Melalui laman resmi klub, Rabu (25/3), manajemen Atletico Madrid memberikan izin khusus kepada Griezmann untuk bertolak ke Orlando selama dua hari guna merampungkan detail kepindahannya.

Menariknya, pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Los Rojiblancos melepas pemain bintangnya tersebut tanpa biaya transfer.

Babak Baru di Amerika Serikat

Griezmann mengungkapkan antusiasmenya untuk merambah kompetisi di Amerika Serikat (AS) setelah satu dekade membela panji Atletico.

"Saya sangat gembira memulai babak baru dalam karier saya bersama Orlando City. Sejak percakapan pertama saya dengan klub, saya dapat merasakan ambisi yang kuat dan visi yang jelas untuk masa depan, dan itu benar-benar menarik perhatian saya," ungkap pemain berkebangsaan Prancis tersebut.

Tuntaskan Misi Terakhir

Meski kontrak telah ditandatangani, Griezmann tidak langsung menetap di Florida. Pemain berusia 35 tahun ini akan kembali ke Madrid untuk menyelesaikan sisa musim 2025/2026. Ia masih mengemban misi penting membawa Atletico bersaing di final Copa del Rey serta babak perempat final Liga Champions.

Warisan Sang Ikon

Didatangkan dari Real Sociedad pada musim panas 2014, Griezmann langsung menjelma menjadi pilar penting dengan nomor punggung 7. Selama 10 musim pengabdiannya, ia telah menorehkan catatan impresif:

Penampilan: 488 laga di berbagai ajang.

Gol: 173 gol.

Trofi: Piala Super Spanyol (2014), Liga Europa (2018), dan Piala Super Eropa (2018).

Kepindahan ini menandai akhir dari era salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub di Stadion Metropolitano. (Ant/Z-1)