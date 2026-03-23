Real Madrid vs Atletico 3-2: Real Madrid Jaga Asa Juara La Liga

REAL Madrid berhasil memetik kemenangan krusial dalam laga sarat gengsi bertajuk Derby Madrid. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa sukses meredam perlawanan sengit Atletico Madrid dengan skor tipis 3-2, sekaligus menjaga persaingan perebutan gelar juara La Liga tetap memanas sebelum jeda internasional.
Laga yang berlangsung di Santiago Bernabeu ini menyuguhkan drama sejak menit awal. Los Blancos mendominasi setengah jam pertama melalui peluang Dani Carvajal yang digagalkan Juan Musso, serta sepakan Fede Valverde yang membentur tiang gawang.
Meski terus ditekan, Atletico Madrid justru berhasil mencuri keunggulan lebih dulu. Berawal dari umpan silang Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone memberikan operan cerdik yang diselesaikan dengan sempurna oleh pemain debutan Ademola Lookman. Penyerang asal Nigeria tersebut membawa Atletico unggul 1-0 di babak pertama.
Memasuki babak kedua, Real Madrid langsung tancap gas. Tujuh menit setelah restart, David Hancko melakukan pelanggaran terhadap Brahim Diaz di kotak terlarang. Vinicius Junior yang maju sebagai eksekutor penalti tidak menyia-nyiakan peluang untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
Tak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk berbalik unggul. Memanfaatkan kesalahan Jose Maria Gimenez, Fede Valverde merebut bola dan melepaskan tembakan akurat yang mengubah skor menjadi 2-1. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama setelah Nahuel Molina mencetak gol spektakuler lewat tendangan keras yang menghujam pojok atas gawang Andriy Lunin.
Real Madrid akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-72. Berawal dari umpan matang Trent Alexander-Arnold, Vinicius Junior melakukan aksi individu dari sisi kiri, menusuk ke dalam, dan melepaskan tembakan ke tiang jauh untuk mencetak gol keduanya malam itu.
Laga berakhir dengan tensi tinggi setelah Fede Valverde menerima kartu merah langsung. Gelandang asal Uruguay tersebut diusir wasit karena kedapatan menendang pemain pengganti Atletico, Alex Baena. Meski harus bermain dengan 10 orang di menit-menit akhir, Real Madrid mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.
Hasil ini membuat Real Madrid tetap menempel ketat Barcelona di puncak klasemen dengan selisih empat poin. Dengan sembilan pertandingan tersisa di musim ini, peluang skuad Arbeloa untuk mengudeta posisi puncak masih terbuka lebar, meski mereka sangat bergantung pada hasil pertandingan tim lain.
Kemenangan di laga derby ini menjadi modal berharga bagi mentalitas para pemain Real Madrid sebelum memasuki fase krusial di akhir musim 2025-26. (football-Espana/Z-2)
