Jadwal Liga Spanyol 2026 dan Klasemen Real Madrid vs Atletico Madrid Usai Derby di La Liga

Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
LAGA Derby Madrileno antara Real Madrid vs Atletico Madrid yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Senin (23/3/2026) dini hari WIB membuat Los Blancos membungkam Atletico Madrid dengan skor dramatis 3-2. Hasil ini membuat klasemen Real Madrid vs Atletico Madrid berubah di Liga Spanyol.
Laga berjalan dengan tensi tinggi sejak menit awal. Atletico Madrid sempat membungkam publik tuan rumah lewat gol Ademola Lookman pada menit ke-33. Namun, Real Madrid bangkit di babak kedua melalui aksi gemilang Vinicius Junior yang memborong dua gol (52' pen, 72') dan satu gol dari Federico Valverde (55'). Atletico sempat memperkecil ketertinggalan lewat Nahuel Molina (66'), namun skor tetap bertahan untuk kemenangan El Real.
|Pos
|Klub
|Main
|Poin
|1
|Barcelona
|29
|73
|2
|Real Madrid
|29
|69
|3
|Villarreal
|29
|58
|4
|Atletico Madrid
|29
|57
|5
|Real Betis
|29
|44
Setelah laga derby ini, La Liga akan memasuki pekan ke-30 yang dijadwalkan berlangsung pada awal April 2026:
Real Madrid menang tipis 3-2 atas Atletico Madrid di pekan ke-29 La Liga 2026. Simak update klasemen la liga terbaru dan persaingan ketat menuju gelar juara.
KEMENANGAN dramatis 3-2 untuk Los Blancos diraih saat laga Real Madrid vs Atletico Madrid, dalam lanjutan Liga Spanyol atau La Liga di Santiago Bernabeu, Senin (23/3).
Real Madrid memenangi Derby Madrid yang sengit dengan skor 3-2. Vinicius Junior borong dua gol, sementara Fede Valverde harus diusir wasit di menit akhir.
Real Madrid butuh kemenangan untuk menjaga asa juara La Liga, sementara Atletico Madrid sedang dalam tren positif dengan empat kemenangan beruntun.
“Ia akan pergi besok dan kami akan melihat apakah kondisinya cukup untuk bermain. Keadaannya jauh lebih baik, dia sudah berlatih dan respons tubuhnya positif,”
