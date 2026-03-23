Jadwal Liga Spanyol 2026 dan Klasemen Real Madrid vs Atletico Madrid Usai Derby di La Liga

Jadwal Liga Spanyol(La Liga)

LAGA Derby Madrileno antara Real Madrid vs Atletico Madrid yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Senin (23/3/2026) dini hari WIB membuat Los Blancos membungkam Atletico Madrid dengan skor dramatis 3-2. Hasil ini membuat klasemen Real Madrid vs Atletico Madrid berubah di Liga Spanyol.

Klasemen Real Madrid vs Atletico Madrid

Laga berjalan dengan tensi tinggi sejak menit awal. Atletico Madrid sempat membungkam publik tuan rumah lewat gol Ademola Lookman pada menit ke-33. Namun, Real Madrid bangkit di babak kedua melalui aksi gemilang Vinicius Junior yang memborong dua gol (52' pen, 72') dan satu gol dari Federico Valverde (55'). Atletico sempat memperkecil ketertinggalan lewat Nahuel Molina (66'), namun skor tetap bertahan untuk kemenangan El Real.

Klasemen La Liga Terbaru (Top 5)

Pos Klub Main Poin 1 Barcelona 29 73 2 Real Madrid 29 69 3 Villarreal 29 58 4 Atletico Madrid 29 57 5 Real Betis 29 44

Jadwal Liga Spanyol Pekan 30

Setelah laga derby ini, La Liga akan memasuki pekan ke-30 yang dijadwalkan berlangsung pada awal April 2026:

Mallorca vs Real Madrid - Sabtu, 4 April 2026

- Sabtu, 4 April 2026 Barcelona vs Atletico Madrid - Minggu, 5 April 2026

- Minggu, 5 April 2026 Villarreal vs Valencia - Minggu, 5 April 2026

