Klasemen Real Madrid vs Atletico Madrid : Atletico Terlempar dari 3 Besar La Liga

Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
PERSAINGAN memperebutkan takhta juara di klasemen La Liga musim 2025/2026 semakin memanas memasuki pekan ke-29. Kemenangan dramatis Real Madrid vs Atletico Madrid, Senin (23/3/2026) dini hari WIB, mengubah konfigurasi papan atas klasemen sementara Liga Spanyol.
Meskipun Los Blancos berhasil mengamankan tiga poin penting di Santiago Bernabeu, mereka masih harus bekerja keras untuk mengejar Barcelona yang tetap kokoh di puncak. Di sisi lain, kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi pasukan Diego Simeone yang harus rela turun peringkat.
Pertandingan yang berlangsung di Santiago Bernabeu ini berlangsung dengan tensi tinggi. Atletico Madrid sebenarnya unggul lebih dulu melalui gol Ademola Lookman di menit ke-33. Namun, Real Madrid bangkit di babak kedua melalui penalti Vinicius Junior (52') dan aksi Federico Valverde (55').
Drama berlanjut saat Nahuel Molina menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit ke-66. Vinicius Junior akhirnya muncul sebagai pahlawan dengan mencetak gol kemenangan di menit ke-72, sekaligus memastikan skor berakhir 3-2 untuk kemenangan tuan rumah.
Hingga 23 Maret 2026, Barcelona masih memimpin balapan dengan keunggulan empat poin atas Real Madrid. Berikut adalah posisi lima besar klasemen sementara:
|Pos
|Klub
|Main
|Poin
|Selisih Gol
|1
|Barcelona
|29
|73
|+49
|2
|Real Madrid
|29
|69
|+36
|3
|Villarreal
|29
|58
|+20
|4
|Atletico Madrid
|29
|57
|+22
|5
|Real Betis
|29
|48
|+5
Kekalahan Atletico Madrid memberikan jalan bagi Villarreal untuk naik ke posisi ketiga setelah The Yellow Submarine berhasil mengalahkan Real Sociedad dengan skor 3-1.
Kemenangan 3-2 Real Madrid atas Atletico Madrid menegaskan bahwa persaingan gelar juara La Liga 2025/2026 tetap sengit. Bagi Atletico, fokus kini harus beralih untuk mengamankan posisi di empat besar demi tiket Liga Champions musim depan. (H-4)
