Villarreal vs Real Sociedad, The Yellow Submarine Rebut Posisi Tiga Klasemen La Liga

VILLARREAL tampil dominan saat menaklukkan Real Sociedad 3-1 dalam lanjutan La Liga, Sabtu (21/3) dini hari. Kemenangan itu mengangkat Villarreal ke posisi ketiga klasemen La Liga sementara.

Tim berjuluk Kapal Selam Kuning kini unggul satu poin atas Atletico Madrid dan terpaut delapan angka dari Real Madrid di peringkat kedua yang akan menghadapi derby melawan Atletico akhir pekan ini.

Villarreal langsung tancap gas sejak awal. Gol pembuka tercipta pada menit ketujuh melalui Gerard Moreno yang tak terkawal di depan gawang saat menyambut bola dari situasi sepak pojok.

Tuan rumah menggandakan keunggulan delapan menit berselang. Georges Mikautadze dengan sigap menyambar bola liar setelah kiper Alex Remiro gagal mengamankan tembakan Moreno.

Dominasi Villarreal berlanjut. Pada menit ke-23, Nicolas Pepe mencetak gol ketiga lewat aksi individu impresif dari lini tengah sebelum melepaskan tembakan yang sempat terdefleksi dan masuk ke gawang.

Real Sociedad sempat memperkecil ketertinggalan di awal babak kedua melalui Luka Sucic yang memanfaatkan kelengahan lini belakang Villarreal.

Meski Sociedad menguasai bola lebih banyak di paruh kedua, Villarreal tetap lebih berbahaya dalam menciptakan peluang. Namun sejumlah kesempatan tambahan gagal dimaksimalkan, terutama oleh Pepe dan Mikautadze.

Kemenangan itu turut mempertegas konsistensi Villarreal di kandang dengan satu-satunya kekalahan musim ini hanya terjadi saat menghadapi dua raksasa yakni Barcelona dan Real Madrid.

Sementara itu, Sociedad tertahan di peringkat ketujuh dan mulai mendapat tekanan dari sejumlah tim pesaing di bawahnya. (H-4)