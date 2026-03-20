Thibaut Courtois Absen Enam Pekan Akibat Cedera Paha

Penjaga gawang Real Madrid Thibaut Courtois(AFP/Paul ELLIS)

KABAR buruk menghampiri raksasa Spanyol, Real Madrid. Kiper utama mereka, Thibaut Courtois, dipastikan harus menepi dari lapangan hijau setidaknya selama enam pekan setelah didiagnosis mengalami cedera otot paha yang cukup serius.

Pengumuman resmi ini dirilis oleh pihak klub La Liga itu melalui laman resminya pada Kamis (19/3). Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, kiper veteran asal Belgia tersebut mengalami masalah pada bagian rectus femoris di paha depan kanannya.

“Thibaut Courtois didiagnosis mengalami cedera otot pada bagian rectus femoris di paha depan kanan. Menunggu evaluasi lebih lanjut,” tulis pernyataan resmi Real Madrid.

Kronologi Cedera

Cedera ini terjadi saat Courtois membela Los Blancos dalam laga krusial leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City, tengah pekan ini.

Meskipun dipercaya turun sebagai starter, Courtois tidak mampu menyelesaikan pertandingan dan terpaksa ditarik keluar saat turun minum untuk digantikan oleh Andriy Lunin.

Awalnya, pemain berusia 33 tahun tersebut tidak menyangka bahwa gangguan pada ototnya bersifat serius.

Namun, hasil pemindaian pada Kamis (19/3) menunjukkan kerusakan yang memerlukan waktu pemulihan cukup lama.

Laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa sumber internal klub memprediksi Courtois akan absen dalam rentang waktu enam hingga delapan minggu.

Dampak Besar bagi Skuad

Kehilangan Courtois menjadi pukulan telak bagi strategi pelatih di fase krusial musim ini. Kiper yang telah mencatatkan 16 clean sheet dari 41 penampilan musim ini tersebut dipastikan absen dalam sejumlah laga penentu, di antaranya:

Derby Madrid: Courtois akan melewatkan laga panas melawan Atletico Madrid, akhir pekan ini. Laga ini sangat krusial mengingat Atletico membayangi di posisi ketiga klasemen, selisih sembilan poin dari Real Madrid di posisi kedua.

Real Madrid harus berjuang tanpa kiper utamanya saat menghadapi Bayern Muenchen pada April mendatang.

Kesempatan bagi Andriy Lunin

Absennya Courtois kembali membuka pintu bagi Andriy Lunin. Kiper asal Ukraina tersebut diharapkan mampu mengulang performa impresifnya musim 2023/2024 lalu, saat ia menjadi andalan dalam 31 pertandingan saat Courtois dibekap cedera lutut.

Sejauh musim ini, Lunin baru mencatatkan tiga penampilan, termasuk saat kemenangan dramatis 4-3 atas Olympiacos di Liga Champions serta dua laga di Copa del Rey melawan Talavera dan Albacete.

Kini, beban berat ada di pundak Lunin untuk menjaga gawang Madrid tetap aman di tengah perburuan gelar domestik maupun Eropa. (Ant/Z-1)