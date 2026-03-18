Tersingkir dari Liga Champions, Pep Guardiola Janjikan Manchester City Bangkit Musim Depan

AMBISI Manchester City untuk merengkuh trofi Si Kuping Besar musim ini harus terkubur prematur. Langkah The Citizens terhenti di babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 setelah tidak berkutik menghadapi dominasi Real Madrid.
Meski demikian, manajer Pep Guardiola menegaskan bahwa kegagalan ini bukanlah akhir dari segalanya.
Dalam laga leg kedua yang berlangsung di Stadion Etihad, Rabu (18/3) dini hari WIB, Manchester City harus mengakui ketangguhan sang raja Eropa, Real Madrid. City menyerah dengan agregat telak 1-5.
Situasi semakin sulit bagi tuan rumah setelah Bernardo Silva diganjar kartu merah, memaksa mereka bermain dengan sepuluh pemain di tengah upaya mengejar ketertinggalan.
Menanggapi hasil minor tersebut, Guardiola memilih untuk tetap optimistis. Ia menjanjikan evaluasi mendalam demi mengembalikan kejayaan klub di musim mendatang.
"Masa depan akan sangat cerah dan musim depan kami akan kembali. Kami akan belajar atas kegagalan ini," ujar Guardiola sebagaimana dikutip dari laman resmi klub.
Pelatih asal Spanyol tersebut memberikan apresiasi tinggi atas determinasi Erling Haaland dan kawan-kawan yang terus berjuang meski kalah jumlah pemain.
Lebih lanjut, Guardiola menyoroti proses adaptasi para pemain barunya seperti Abdukodir Khusanov, Rayan Cherki, hingga Antoine Semenyo. Ketiganya merupakan debutan di panggung Liga Champions musim ini bersama City.
Guardiola meyakini bahwa pengalaman pahit melawan El Real akan menjadi modal berharga bagi perkembangan mental dan teknis para pemain potensial tersebut.
"Di musim depan saya tidak tahu apa yang akan terjadi (terkait kepindahan pemain), tapi tentu saja Khusanov, Cherki, Semenyo, ini merupakan musim perdana mereka bermain di Liga Champions. Itu membutuhkan waktu. Saya melihat banyak pemain dan banyak kesempatan," ungkapnya.
Kekalahan ini kian memperpanjang rekor negatif The Sky Blues saat bersua Real Madrid. Dalam tiga musim terakhir, Manchester City selalu kandas di tangan *Los Blancos* pada fase gugur Liga Champions.
Meski peluang di Eropa telah tertutup, fokus City kini beralih sepenuhnya ke kompetisi domestik. Pep Guardiola masih memiliki peluang besar untuk menutup musim dengan raihan trofi di tiga kompetisi berbeda:
Kehilangan gelar Liga Champions memang menyakitkan bagi publik Etihad, namun dengan tiga kompetisi yang masih terbuka lebar, Pep Guardiola dituntut untuk segera membangkitkan mental anak asuhnya demi mengamankan sisa gelar yang tersedia. (Ant/Z-1)
Petaka bagi Manchester City dimulai pada menit ke-20. Bernardo Silva diganjar kartu merah langsung oleh wasit karena menahan bola dengan tangan di kotak terlarang.
Bintang kemenangan Real Madrid, Vinicius Junior, menyebut hasil krusial di Stadion Etihad ini menjadi titik balik bagi kepercayaan diri tim untuk mengarungi sisa musim.
Dalam lima musim terakhir, Manchester City hanya mampu sekali melewati hadangan Madrid, yakni pada musim 2022/2023 saat mereka melaju hingga menjadi juara.
Real Madrid lolos ke perempat final Liga Champions 2026 setelah bungkam Manchester City 2-1 (Agg: 5-1). Vinicius Jr borong dua gol di Etihad.
Real Madrid selangkah lagi menyingkirkan Manchester City dari Liga Champions. Simak pernyataan Alvaro Arbeloa, update kesiapan Kylian Mbappe, dan kondisi Jude Bellingham
Real Madrid selangkah lagi menyingkirkan Manchester City dari Liga Champions. Simak pernyataan Alvaro Arbeloa, update kesiapan Kylian Mbappe, dan kondisi Jude Bellingham
