Dominasi Real Madrid atas Manchester City di Liga Champions, Los Blancos Singkirkan The Citizens 4 Kali dalam 5 Musim

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
REAL Madrid kembali membuktikan mengapa mereka menyandang status sebagai raja Eropa. Dalam pertemuan terbaru di babak 16 besar Liga Champions 2025/2026, Los Blancos sukses menghentikan langkah Manchester City dengan agregat telak 5-1. Keberhasilan ini memperpanjang catatan impresif Madrid yang tercatat telah menyingkirkan City dalam empat dari lima musim terakhir di kompetisi kasta tertinggi Benua Biru tersebut.
Kemenangan terbaru di Stadion Etihad, Rabu (18/3/2026) dini hari WIB, menjadi penegas bahwa skuad asuhan Alvaro Arbeloa memiliki mentalitas yang sulit ditandingi oleh anak asuh Pep Guardiola. Meskipun City sering kali mendominasi penguasaan bola, efisiensi serangan Madrid selalu menjadi pembeda di momen-momen krusial.
Dalam lima musim terakhir, Manchester City hanya mampu sekali melewati hadangan Madrid, yakni pada musim 2022/2023 saat mereka melaju hingga menjadi juara. Selebihnya, pada musim 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, dan kini 2025/2026, langkah The Citizens selalu kandas di tangan raksasa Spanyol tersebut.
|Statistik
|Manchester City
|Real Madrid
|Skor Akhir
|1
|2
|Penguasaan Bola
|62%
|38%
|Total Tembakan
|18
|7
|Tembakan ke Gawang
|5
|4
Lokasi Pertandingan: Stadion Etihad, Manchester.
Pada leg pertama yang digelar di Santiago Bernabeu, Federico Valverde tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick yang membawa Madrid menang 3-0. Sementara pada leg kedua di Manchester, giliran Vinicius Junior yang bersinar dengan memborong dua gol untuk memastikan kemenangan 2-1 bagi tim tamu.
Kekalahan City semakin diperparah dengan kartu merah yang diterima Bernardo Silva di babak kedua. Erling Haaland sempat memberikan harapan lewat gol sundulannya, namun hal itu tidak cukup untuk membendung laju Los Blancos ke babak perempat final.
Dengan hasil ini, Real Madrid akan menghadapi pemenang antara Bayern Muenchen atau Atalanta di babak selanjutnya. Dominasi ini menegaskan bahwa dalam urusan Liga Champions, Real Madrid tetaplah penguasa tunggal yang sulit digoyahkan.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Real Madrid lolos ke perempat final Liga Champions 2026 setelah bungkam Manchester City 2-1 (Agg: 5-1). Vinicius Jr borong dua gol di Etihad.
Real Madrid selangkah lagi menyingkirkan Manchester City dari Liga Champions. Simak pernyataan Alvaro Arbeloa, update kesiapan Kylian Mbappe, dan kondisi Jude Bellingham
Manchester City harus menang dengan selisih empat gol atas Real Madrid untuk meraih tiket ke perempat final Liga Champoions.
Bernardo Silva tegaskan Manchester City siap tempur habis-habisan lawan Real Madrid di Etihad. Mampukah Haaland pecah telur dan balikkan keadaan?
Dua pilar utama, Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, masuk dalam daftar skuad yang terbang ke Manchester meski kondisi kebugaran mereka masih menjadi tanda tanya.
Real Madrid lolos ke perempat final Liga Champions 2026 setelah bungkam Manchester City 2-1 (Agg: 5-1). Vinicius Jr borong dua gol di Etihad.
Real Madrid selangkah lagi menyingkirkan Manchester City dari Liga Champions. Simak pernyataan Alvaro Arbeloa, update kesiapan Kylian Mbappe, dan kondisi Jude Bellingham
Manchester City harus menang dengan selisih empat gol atas Real Madrid untuk meraih tiket ke perempat final Liga Champoions.
Bernardo Silva tegaskan Manchester City siap tempur habis-habisan lawan Real Madrid di Etihad. Mampukah Haaland pecah telur dan balikkan keadaan?
Dua pilar utama, Kylian Mbappe dan Jude Bellingham, masuk dalam daftar skuad yang terbang ke Manchester meski kondisi kebugaran mereka masih menjadi tanda tanya.
