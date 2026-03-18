Dominasi Real Madrid atas Manchester City di Liga Champions, Los Blancos Singkirkan The Citizens 4 Kali dalam 5 Musim

REAL Madrid kembali membuktikan mengapa mereka menyandang status sebagai raja Eropa. Dalam pertemuan terbaru di babak 16 besar Liga Champions 2025/2026, Los Blancos sukses menghentikan langkah Manchester City dengan agregat telak 5-1. Keberhasilan ini memperpanjang catatan impresif Madrid yang tercatat telah menyingkirkan City dalam empat dari lima musim terakhir di kompetisi kasta tertinggi Benua Biru tersebut.

DNA Liga Champions: Real Madrid Kembali Jadi Mimpi Buruk Manchester City

Kemenangan terbaru di Stadion Etihad, Rabu (18/3/2026) dini hari WIB, menjadi penegas bahwa skuad asuhan Alvaro Arbeloa memiliki mentalitas yang sulit ditandingi oleh anak asuh Pep Guardiola. Meskipun City sering kali mendominasi penguasaan bola, efisiensi serangan Madrid selalu menjadi pembeda di momen-momen krusial.

Dalam lima musim terakhir, Manchester City hanya mampu sekali melewati hadangan Madrid, yakni pada musim 2022/2023 saat mereka melaju hingga menjadi juara. Selebihnya, pada musim 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, dan kini 2025/2026, langkah The Citizens selalu kandas di tangan raksasa Spanyol tersebut.

Statistik Pertandingan (Leg Kedua - 18 Maret 2026) Statistik Manchester City Real Madrid Skor Akhir 1 2 Penguasaan Bola 62% 38% Total Tembakan 18 7 Tembakan ke Gawang 5 4 Lokasi Pertandingan: Stadion Etihad, Manchester.

Federico Valverde dan Vinicius Junior Jadi Pembeda

Pada leg pertama yang digelar di Santiago Bernabeu, Federico Valverde tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick yang membawa Madrid menang 3-0. Sementara pada leg kedua di Manchester, giliran Vinicius Junior yang bersinar dengan memborong dua gol untuk memastikan kemenangan 2-1 bagi tim tamu.

Kekalahan City semakin diperparah dengan kartu merah yang diterima Bernardo Silva di babak kedua. Erling Haaland sempat memberikan harapan lewat gol sundulannya, namun hal itu tidak cukup untuk membendung laju Los Blancos ke babak perempat final.

Rekor Pertemuan 5 Musim Terakhir (Knockout)

2021/22 (Semi-final): Real Madrid lolos (Agregat 6-5).

Real Madrid lolos (Agregat 6-5). 2022/23 (Semi-final): Manchester City lolos (Agregat 5-1).

Manchester City lolos (Agregat 5-1). 2023/24 (Perempat-final): Real Madrid lolos (Menang Adu Penalti).

Real Madrid lolos (Menang Adu Penalti). 2024/25 (Playoff Knockout): Real Madrid lolos (Agregat 6-3).

Real Madrid lolos (Agregat 6-3). 2025/26 (16 Besar): Real Madrid lolos (Agregat 5-1).

Dengan hasil ini, Real Madrid akan menghadapi pemenang antara Bayern Muenchen atau Atalanta di babak selanjutnya. Dominasi ini menegaskan bahwa dalam urusan Liga Champions, Real Madrid tetaplah penguasa tunggal yang sulit digoyahkan.

