Man City vs Real Madrid: Ambisi Arbeloa Singkirkan City 3 Musim Beruntun

Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa(Oscar DEL POZO/AFP)

REAL Madrid selangkah lagi mencetak sejarah kelam bagi Manchester City. Bertandang ke Etihad Stadium untuk melakoni leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Rabu (18/3) dini hari WIB, Los Blancos mengusung misi mempertahankan keunggulan telak 3-0 demi mendepak sang juara bertahan tiga musim berturut-turut.

Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, menegaskan bahwa timnya tidak akan datang untuk sekadar bertahan. Bermodalkan hattrick spektakuler Federico Valverde di Santiago Bernabeu pekan lalu, Arbeloa menuntut intensitas yang sama di markas lawan.

"Kami tidak punya tujuan lain selain meraih kemenangan, karena itulah tujuan dari klub ini," tegas Arbeloa, dikutip dari laman resmi klub, Selasa.

Waspada Luka Sang Juara

Meski mengantongi margin tiga gol, Arbeloa enggan anak asuhnya terbuai. Ia sadar betul bahwa City di bawah asuhan Pep Guardiola memiliki DNA untuk melakukan comeback gila, terutama dengan dukungan penuh publik Etihad.

"Jika ingin menang, kami harus tampil di level tertinggi. Kami mesti memperlihatkan komitmen, solidaritas, kerja keras, dan pengorbanan, serta menyulitkan mereka seperti sebelumnya," tambah pelatih asal Spanyol tersebut.

Update Skuad

Kabar baik menghampiri Madridista setelah Arbeloa memastikan sang mega bintang, Kylian Mbappe, tersedia untuk laga krusial ini. Meski belum dipastikan bakal turun sebagai starter, kehadiran Mbappe menjadi teror nyata bagi lini pertahanan City.

Namun, Madrid dipastikan tampil tanpa kekuatan penuh di lini tengah. Jude Bellingham dikonfirmasi absen bertanding meski ikut terbang ke Manchester.

"Bellingham bersama tim karena dia mau berada di dekat teman-temannya. Dia sudah berlatih, tetapi belum akan tampil. Untuk Mbappe, dia sudah siap. Anda akan melihatnya pada pertandingan," pungkas Arbeloa.

Jadwal Siaran Langsung Man City vs Real Madrid

Bagi Anda yang tidak ingin melewatkan duel panas perebutan tiket perempat final, berikut detail jadwal pertandingannya:

Manchester City vs Real Madrid (Leg 2 Babak 16 Besar)

Agregat: 0-3 (Keunggulan Real Madrid)

Venue: Etihad Stadium, Manchester

Waktu: Rabu, 18 Maret 2026 | Pukul 03.00 WIB

Live Streaming: Vidio

(Ant/P-4)