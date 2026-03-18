Alvaro Arbeloa Bungkam Kritik Usai Singkirkan Joe Mourinho dan Pep Guardiola dari Liga Champions

Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa(AFP/Oli SCARFF)

PELATIH Real Madrid, Alvaro Arbeloa, berhasil membungkam keraguan publik setelah membawa Los Blancos melangkah jauh di kompetisi Liga Champions musim ini.

Keberhasilan Arbeloa terasa spesial karena ia mampu menumbangkan dua nama besar di dunia kepelatihan, Jose Mourinho yang menukangi Benfica dan Pep Guardiola bersama Manchester City.

Kepastian tiket perempat final Liga Champions tersebut diraih Real Madrid setelah tampil dominan di Stadion Etihad, Manchester, pada Rabu (18/3) dini hari WIB. Madrid sukses menggilas Manchester City dengan agregat telak 5-1 pada babak 16 besar.

Keraguan yang Terjawab

Menanggapi kesuksesannya, Arbeloa mengaku sempat merasa tidak percaya diri saat harus beradu taktik dengan pelatih sekelas Mourinho dan Guardiola. Terlebih, kritik tajam sempat menghujam dirinya terkait komposisi pemain yang dianggap kurang mumpuni.

"Mereka mengkritisi saya karena mempunyai pemain yang lemah. Dua bulan yang lalu saya tidak percaya bahwa saya berada hingga sejauh ini," ujar Arbeloa dalam keterangan resmi klub.

Meski demikian, Arbeloa merasa beruntung memiliki skuad yang punya dedikasi tinggi. Ia menyadari bahwa secara pengalaman, dirinya masih terpaut jauh dari Guardiola yang sudah makan asam garam di level elit sepak bola dunia.

Kemenangan Kolektif, bukan Sekadar Taktik

Menghadapi Manchester City asuhan Guardiola, Arbeloa menekankan bahwa hasil akhir tidak semata-mata ditentukan oleh strategi di atas kertas. Pendekatan emosional dan mentalitas permainan menjadi faktor pembeda dalam laga tersebut.

"Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya akan menang di atas kertas dari pelatih seperti Guardiola, yang telah menjalani 1000 pertandingan dan berada di pelatih elit dan memenangkan banyak trofi," kata pelatih asal Spanyol tersebut.

Arbeloa menegaskan bahwa keberhasilan ini sepenuhnya milik para pemain. Ia memuji kemampuan anak asuhnya dalam mengeksploitasi celah dan kekurangan The Citizens sepanjang pertandingan.

"Jika kami telah memenangkan kualifikasi itu berkat kerja para pemain. Sebagai pelatih, saya selalu menganalisis lawan dan melihat bagaimana bisa menyakitinya," tambahnya.

Menanti Lawan di Perempat Final

Kini, fokus Real Madrid beralih ke babak perempat final. Raksasa Spanyol tersebut masih menunggu pemenang antara Bayern Muenchen atau Atalanta yang baru akan melangsungkan laga leg kedua pada Kamis (19/3) dini hari WIB.

Dengan performa impresif saat menyingkirkan City, Arbeloa dan pasukannya kini tak lagi bisa dipandang sebelah mata dalam perburuan trofi Si Kuping Besar musim ini. (Ant/Z-1)