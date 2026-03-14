Real Madrid vs Elche, Mbappe Masih Absen

PELATIH Real Madrid Alvaro Arbeloa memastikan penyerang timnya Kylian Mbappe masih absen pada laga kontra Liga Spanyol 2025/2026 Elche di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Minggu (15/3) dini hari WIB.
"Mbappe belum dapat bermain besok," ujar Arbeloa dikutip dari laman resmi Real Madrid, Sabtu.
Mbappe absen pada empat laga terakhir bersama Los Blancos termasuk pada dua laga Liga Champions UEFA 2025/2026 menghadapi Benfica di leg kedua playoff 16 besar dan leg pertama babak 16 besar kontra Manchester City karena cedera pada lutut. Terakhir kali ia bermain untuk Madrid saat kalah 1-2 dari Osasuna pada Minggu (22/2).
Meski begitu, Arbeloa menegaskan kondisi Mbappe semakin membaik dan pemulihannya sesuai rencana. Penyerang asal Prancis itu pun diharapkan dapat kembali ke lapangan pada leg kedua 16 besar Liga Champions versus Manchester City di Stadion Etihad, Manchester, Rabu (18/3) dini hari WIB.
"Saya ingin dia bisa ikut ke Manchester. Semoga dia bisa tersedia juga untuk pertandingan melawan Atlético Madrid, Minggu (22/3). Setelah itu, urusan dengan tim nasional Prancis (pada jeda internasional-red) akan kami pikirkan nanti," kata Arbeloa.
Sepanjang musim ini, Mbappe telah menjadi sosok penting dalam permainan Real Madrid. Pemain berusia 27 tahun itu menjadi pencetak gol terbanyak untuk timnya pada musim ini, di mana dia telah mencetak 38 gol dari 33 pertandingan dan untuk sementara menjadi pemain tersubur di Liga Spanyol serta Liga Champion.
Real Madrid mengincar kemenangan atas Elche demi memangkas jarak dengan Barcelona yang berada di puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2025/2026 menjadi satu poin.
Saat ini, Madrid masih menempati urutan dua klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026 dengan mengoleksi 63 poin dari 27 pertandingan dan Barcelona memiliki 67 poin dengan jumlah laga yang sama.
Sementara Elche dalam upaya menjauh dari zona degradasi. Kini mereka berada di peringkat ke-17 klasemen dengan torehan 26 poin dari 27 pertandingan. (Cah/P-3)
