Brasil vs Prancis 1-2: Mbappe Cetak Gol Cantik, Les Bleus Menang Meski Kartu Merah

Prancis sukses membungkam Brasil 2-1 dalam laga uji coba di AS. Kylian Mbappe dan Hugo Ekitike jadi bintang kemenangan di tengah drama kartu merah Upamecano.(AFP)

ULANGAN final Piala Dunia 1998 tersaji di Stadion Gillette, Massachusetts, saat Prancis menghadapi Brasil dalam laga uji coba bergengsi. Les Bleus sukses mempertahankan tren positif mereka dengan kemenangan tipis 2-1, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi delapan pertandingan beruntun.

Kedua pelatih, Didier Deschamps dan Carlo Ancelotti, menurunkan kekuatan penuh sejak menit awal. Laga berjalan dengan tempo tinggi khas pertemuan dua raksasa dunia. Brasil mengancam lebih dulu melalui pergerakan Raphinha dan Gabriel Martinelli, namun barisan pertahanan Prancis tetap solid meski terus ditekan oleh empat penyerang maut Selecao.

Ketajaman Mbappe dan Kartu Merah Upamecano

Prancis akhirnya memecah kebuntuan tepat setelah laga berjalan setengah jam. Ousmane Dembele melepaskan umpan terobosan yang membelah pertahanan lawan, membebaskan Kylian Mbappe. Penyerang Real Madrid tersebut menunjukkan ketenangannya dengan melepaskan tendangan cungkil indah melewati kepala kiper Ederson.

Memasuki babak kedua, tensi pertandingan meningkat. Brasil hampir menyamakan kedudukan lewat Luiz Henrique, namun peluang tersebut berhasil digagalkan secara gemilang oleh Mike Maignan.

Drama terjadi ketika Dayot Upamecano menjatuhkan Luiz Henrique yang sedang berlari bebas menuju gawang. Setelah berkonsultasi dengan monitor VAR, wasit Guido Gonzalez Jr mengubah kartu kuning bek Bayern Munchen tersebut menjadi kartu merah, memaksa Prancis bermain dengan 10 orang di sisa laga.

Efektivitas Serangan Balik

Meski kalah jumlah pemain, Prancis justru berhasil menggandakan keunggulan melalui skema serangan balik cepat. Michael Olise merangsek maju dan memberikan umpan kepada Hugo Ekitike. Penyerang muda tersebut meniru penyelesaian dingin Mbappe dengan mencungkil bola melewati Ederson untuk mengubah skor menjadi 2-0.

Brasil baru bisa memperkecil ketertinggalan pada sisa 15 menit pertandingan. Bremer berhasil menyambar bola liar hasil sepakan meleset Luiz Henrique di dalam kotak penalti. Namun, meski Ancelotti melakukan sejumlah pergantian pemain untuk mengejar hasil imbang, skor 2-1 untuk keunggulan Prancis bertahan hingga peluit panjang.

Hasil ini menjadi catatan penting bagi kedua tim menjelang Piala Dunia musim panas ini. Didier Deschamps patut berbangga dengan ketangguhan mental anak asuhnya, sementara Carlo Ancelotti memiliki pekerjaan rumah untuk mengevaluasi efektivitas lini serangnya dalam tiga laga uji coba tersisa. (Flash Score/Z-2)