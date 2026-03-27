Perancis vs Brasil 2-1: Kylian Mbappe Sebut Laga Lawan Selecao Adalah Mimpi Tiap Anak

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
TIM nasional Perancis sukses mengamankan kemenangan tipis 2-1 atas raksasa Amerika Selatan, Brasil, dalam laga yang berlangsung sengit. Bintang sekaligus kapten Les Bleus, Kylian Mbappe, menjadi inspirator kemenangan timnya dalam pertandingan yang menurutnya lebih dari sekadar laga persahabatan biasa.
Mbappe membuka keunggulan Perancis pada menit ke-32. Dengan penyelesaian yang sangat tenang, ia melepaskan tendangan cungkil (chip) melewati kiper Brasil, Ederson, untuk membawa tuan rumah memimpin. Perancis tampak akan menang mudah saat Hugo Ekitike menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-65.
Namun, jalannya pertandingan berubah drastis setelah bek Dayot Upamecano menerima kartu merah akibat melanggar Wesley dalam posisi peluang mencetak gol. Bermain dengan 10 orang selama 35 menit terakhir memberikan tekanan hebat bagi pertahanan Perancis. Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Bremer pada menit ke-78, namun skuad asuhan Didier Deschamps berhasil bertahan hingga peluit panjang berbunyi.
Usai pertandingan, Kylian Mbappe menekankan betapa pentingnya menghadapi lawan sekaliber Brasil untuk mengukur kekuatan tim secara nyata.
"Bagi kami, ini bukan laga persahabatan. Melawan Brasil adalah kesempatan besar untuk melihat di mana posisi kami secara taktis dan teknis. Sangat menyenangkan bisa memainkan pertandingan seperti ini," ujar Mbappe.
Meski menang, penyerang Real Madrid ini tetap rendah hati dan tidak ingin hasil ini dianggap sebagai gambaran akhir kekuatan tim menuju turnamen besar.
"Saya katakan sebelum pertandingan bahwa kita tidak boleh menarik kesimpulan darinya, jadi saya tidak akan menjadi munafik dan memperlakukannya seperti final Piala Dunia," lanjutnya. "Kami menunjukkan kreativitas dan tetap solid. Kami terus melangkah maju."
Bagi Mbappe, bisa berdiri di atas lapangan menghadapi seragam kuning ikonik milik Brasil adalah momen yang selalu ia dambakan sejak kecil. Ia merasa setiap pemain profesional memiliki keterikatan emosional tersendiri dengan sejarah laga klasik ini.
"Yang saya inginkan hanyalah berada di lapangan dan bermain. Setiap anak bermimpi memainkan pertandingan Perancis-Brasil. Saya tahu ini adalah sebuah hak istimewa," tutup Mbappe.
Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Perancis dalam membangun kepercayaan diri tim, sekaligus membuktikan bahwa mereka tetap mampu tampil solid meski harus bermain dengan kekurangan pemain di bawah tekanan tinggi tim sekelas Brasil. (Al Jazeera/Z-2)
Prancis sukses membungkam Brasil 2-1 dalam laga uji coba di AS. Kylian Mbappe dan Hugo Ekitike jadi bintang kemenangan di tengah drama kartu merah Upamecano.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved