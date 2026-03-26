Jadwal Brasil vs Prancis 2026: Jam Tayang TVRI, Prediksi Susunan Pemain, dan H2H

Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
STADION Gillette akan menjadi saksi bentrok dua raksasa sepak bola dunia. Timnas Brasil akan menjajal kekuatan Prancis dalam laga uji coba bertajuk FIFA Friendly pada Jumat (27/3) dini hari WIB. Bukan sekadar laga persahabatan, duel ini menjadi simulasi panas sebelum genderang Piala Dunia 2026 ditabuh musim panas mendatang.
Kylian Mbappe datang dengan antusiasme tinggi. Penyerang Real Madrid ini mengaku sangat menghormati Brasil sebagai kiblat sepak bola dunia.
"Brasil adalah inspirasi bagi setiap tim nasional. Mereka punya lima bintang di jersei mereka," ujar Mbappe dikutip dari Marca.
Meski bertajuk uji coba, kapten Les Bleus ini menegaskan bahwa laga ini adalah tolok ukur peta persaingan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Menariknya, Mbappe kini mengincar sejarah. Dengan koleksi 55 gol, ia hanya butuh dua gol lagi untuk menyamai rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis milik Olivier Giroud (57 gol).
Kondisi kontras menyelimuti kedua tim. Brasil di bawah asuhan Carlo Ancelotti masih mencari bentuk terbaiknya. Selecao hanya memetik dua kemenangan dari lima laga terakhir, termasuk kekalahan menyakitkan 2-3 dari Jepang. Masalah kian pelik dengan absennya pilar pertahanan seperti Gabriel Magalhaes dan kiper utama Alisson Becker karena cedera.
Sebaliknya, armada Didier Deschamps sedang terbang tinggi. Prancis menyapu bersih kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa dengan catatan impresif: 5 kemenangan dari 6 laga dan produktivitas mengerikan (16 gol).
Sejarah mencatat duel kedua negara selalu berjalan ketat. Dari 17 pertemuan, baik Brasil maupun Prancis sama-sama mengantongi 6 kemenangan, sementara 5 sisanya berakhir seri. Namun, dalam memori Piala Dunia, Prancis seringkali menjadi momok menakutkan bagi tim Samba.
Brasil (4-4-2): Ederson; Wesley, Bremer, Marquinhos, Douglas Santos; Raphinha, Casemiro, Andrey Santos, Vinicius Jr; Matheus Cunha, Joao Pedro. | Pelatih: Carlo Ancelotti.
Prancis (4-2-3-1): Maignan; Malo Gusto, Konate, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Cherki, Mbappe; Dembele. | Pelatih: Didier Deschamps.
Pertandingan: Brasil vs Prancis (FIFA Friendly 2026)
Live Streaming Brasil vs Prancis di TVRI
Jadwal playoff Piala Dunia 2026 zona Eropa dimulai. Italia hadapi Irlandia Utara di Bergamo dalam laga hidup mati satu leg. Cek jadwal lengkap semifinal zona Eropa di sini.
Kemenangan fantastis 7-1 atas Masedonia Utara di laga terakhir fase grup membuktikan bahwa Timnas Wales memiliki daya gedor mematikan meski tanpa sosok Gareth Bale.
Timnas Ukraina datang ke playoff Piala Dunia 2026 dengan kepercayaan diri tinggi setelah finis sebagai runner-up Grup D di bawah Prancis.
Dengan dukungan penuh publik Bratislava, Slovakia diprediksi akan menekan sejak awal, namun Kosovo memiliki transisi cepat yang sangat mematikan.
Simak preview lengkap semifinal playoff Piala Dunia 2026 antara Polandia vs Albania. Analisis taktik, kondisi tim, dan prediksi susunan pemain di Warsawa.
Timnas Rumania sukses menundukkan Moldova dengan skor 2-1 dalam laga uji coba. Gol Hagi dan Munteanu menjadi pembeda.
Timnas Indonesia telah berhasil meraih keunggulan 4-0 di laga Indonesia vs Taiwan. Gol Eliano Reijnders di menit tersebut membuat timnas semakin melangkah jauh meninggalkan Taiwan.
Reaksi netizen Indonesia membanjiri media sosial setelah tim nasional Malaysia harus menelan kekalahan pahit dalam pertandingan persahabatan melawan timnas Selandia Baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved