Jadwal Brasil vs Prancis 2026: Jam Tayang TVRI, Prediksi Susunan Pemain, dan H2H

Pemain Timnas Prancis, Kylian Mbappe(FRANCK FIFE / AFP)

STADION Gillette akan menjadi saksi bentrok dua raksasa sepak bola dunia. Timnas Brasil akan menjajal kekuatan Prancis dalam laga uji coba bertajuk FIFA Friendly pada Jumat (27/3) dini hari WIB. Bukan sekadar laga persahabatan, duel ini menjadi simulasi panas sebelum genderang Piala Dunia 2026 ditabuh musim panas mendatang.

Mbappe: Belajar dari Sang Pemilik Lima Bintang

Kylian Mbappe datang dengan antusiasme tinggi. Penyerang Real Madrid ini mengaku sangat menghormati Brasil sebagai kiblat sepak bola dunia.

"Brasil adalah inspirasi bagi setiap tim nasional. Mereka punya lima bintang di jersei mereka," ujar Mbappe dikutip dari Marca.

Meski bertajuk uji coba, kapten Les Bleus ini menegaskan bahwa laga ini adalah tolok ukur peta persaingan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Menariknya, Mbappe kini mengincar sejarah. Dengan koleksi 55 gol, ia hanya butuh dua gol lagi untuk menyamai rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis milik Olivier Giroud (57 gol).

Kondisi Tim: Brasil Oleng, Prancis On Fire

Kondisi kontras menyelimuti kedua tim. Brasil di bawah asuhan Carlo Ancelotti masih mencari bentuk terbaiknya. Selecao hanya memetik dua kemenangan dari lima laga terakhir, termasuk kekalahan menyakitkan 2-3 dari Jepang. Masalah kian pelik dengan absennya pilar pertahanan seperti Gabriel Magalhaes dan kiper utama Alisson Becker karena cedera.

Sebaliknya, armada Didier Deschamps sedang terbang tinggi. Prancis menyapu bersih kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa dengan catatan impresif: 5 kemenangan dari 6 laga dan produktivitas mengerikan (16 gol).

Head-to-Head

Sejarah mencatat duel kedua negara selalu berjalan ketat. Dari 17 pertemuan, baik Brasil maupun Prancis sama-sama mengantongi 6 kemenangan, sementara 5 sisanya berakhir seri. Namun, dalam memori Piala Dunia, Prancis seringkali menjadi momok menakutkan bagi tim Samba.

Prediksi Susunan Pemain

Brasil (4-4-2): Ederson; Wesley, Bremer, Marquinhos, Douglas Santos; Raphinha, Casemiro, Andrey Santos, Vinicius Jr; Matheus Cunha, Joao Pedro. | Pelatih: Carlo Ancelotti.

Prancis (4-2-3-1): Maignan; Malo Gusto, Konate, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Cherki, Mbappe; Dembele. | Pelatih: Didier Deschamps.

Live Streaming Prancis vs Brasil

Pertandingan: Brasil vs Prancis (FIFA Friendly 2026)

Hari/Tanggal: Jumat, 27 Maret 2026

Kick-off: 02.30 WIB

Venue: Gillette Stadium, Massachusetts, AS

Live TV: TVRI Nasional / TVRI Sports

Live Streaming Brasil vs Prancis di TVRI