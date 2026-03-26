Jadwal Playoff Piala Dunia 2026: Hidup Mati Italia di Bergamo Dini Hari Nanti

Pelatih Italia, Gennaro Gattuso(Nicolas TUCAT / AFP)

DRAMA perebutan tiket terakhir menuju Piala Dunia 2026 zona Eropa memasuki babak krusial. Sebanyak 16 tim akan bertarung habis-habisan memperebutkan empat tiket tersisa. Salah satu laga yang paling menyedot perhatian adalah duel Italia melawan Irlandia Utara di Stadion Atleti Azzurri d’Italia, Bergamo, pada Jumat (27/3) dini hari WIB.

Format Satu Leg: Tanpa Kesempatan Kedua

Berbeda dengan fase kualifikasi sebelumnya, babak playoff kali ini menggunakan format satu leg. Artinya, tidak ada laga kandang-tandang; tim yang kalah akan langsung tersingkir tanpa kesempatan kedua.

Jika skor imbang dalam 90 menit, laga akan berlanjut ke perpanjangan waktu hingga adu penalti untuk menentukan pemenang yang berhak melaju ke final jalur.

Beban Berat Gennaro Gattuso

Bagi publik Italia, laga semifinal Jalur A ini adalah pertaruhan harga diri. Setelah absen pada edisi sebelumnya, Gli Azzurri di bawah asuhan Gennaro Gattuso berada dalam tekanan hebat untuk tidak kembali terpeleset.

Meski Italia lebih diunggulkan secara materi pemain, Irlandia Utara dikenal memiliki pertahanan disiplin dan kolektivitas tinggi yang berpotensi menghadirkan kejutan pahit bagi tuan rumah. Di bagan yang sama, Wales akan menjamu Bosnia dan Herzegovina untuk memperebutkan jatah di final Jalur A.

Persaingan Sengit di Jalur Lain

Tak hanya Jalur A, jalur lain juga menyajikan duel-duel panas yang melibatkan tim-tim besar Eropa:

Jalur B: Ukraina akan berhadapan dengan Swedia, sementara Polandia ditantang Albania.

Jalur C: Turki melawan Rumania menjadi laga pembuka pada pukul 00.00 WIB, disusul Slovakia vs Kosovo.

Jalur D: Denmark menjamu Makedonia Utara, sedangkan Ceko ditantang Republik Irlandia.

Pemenang dari masing-masing semifinal akan bertarung di babak final pada 31 Maret 2026 demi mengamankan tempat di putaran final Piala Dunia 2026.

Jadwal Semifinal Playoff Piala Dunia 2026 Zona Eropa

Jumat, 27 Maret 2026

Pukul 00.00 WIB:

Turki vs Rumania (Grup C)

Pukul 02.45 WIB:

Italia vs Irlandia Utara (Jalur A)

Wales vs Bosnia dan Herzegovina (Jalur A)

Ukraina vs Swedia (Jalur B)

Polandia vs Albania (Jalur B)

Slovakia vs Kosovo (Grup C)

Denmark vs Makedonia Utara (Grup D)

Ceko vs Republik Irlandia (Grup D)

