Didier Deschamps Pastikan Kylian Mbappe Siap Tampil Lawan Brasil

PELATIH timnas Prancis, Didier Deschamps, memberikan lampu hijau terkait kondisi kebugaran Kylian Mbappe menjelang laga persahabatan melawan timnas Brasil.
Mbappe dipastikan dalam kondisi fit dan berpeluang tampil sejak menit awal dalam pertandingan yang akan digelar pada Jumat (27/3) dini hari WIB.
Meski mengonfirmasi kesiapan sang penyerang, Deschamps memberikan sinyal bahwa ia akan berhati-hati dalam mengatur menit bermain bintang Real Madrid tersebut. Hal ini dilakukan guna menjaga kebugaran pemain di tengah jadwal kompetisi klub yang padat.
"Dia bisa menjadi starter, tetapi tidak untuk bermain penuh, dia juga bisa masuk sebagai pemain pengganti, seperti 24 pemain lainnya," kata Deschamps seperti dikutip dari FotMob, Kamis (26/3).
Kondisi fisik Mbappe memang sempat menjadi sorotan tajam dalam beberapa pekan terakhir. Pemain berusia 27 tahun itu sempat absen dalam lima pertandingan akibat cedera lutut yang dikonfirmasi oleh pihak Real Madrid.
Namun, ia telah menunjukkan progres positif dengan kembali merumput sebagai pemain pengganti saat membela klubnya melawan Manchester City di Liga Champions dan Atletico Madrid di La Liga.
Keputusan Deschamps untuk menurunkan Mbappe, baik sebagai starter maupun cadangan, merupakan bagian dari strateginya dalam meramu komposisi tim terbaik sebelum berlaga di Piala Dunia 2026.
Kehadiran Mbappe tentu menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi Les Bleus.
Sejak berakhirnya Piala Dunia Antarklub tahun lalu, Mbappe terus menunjukkan ketajamannya dengan mengemas 38 gol dari 35 pertandingan di semua kompetisi.
Laga kontra Brasil ini akan menjadi panggung penting bagi sang kapten untuk melanjutkan performa impresifnya sekaligus mematangkan kesiapan kolektif timnas Prancis. (Ant/Z-1)
