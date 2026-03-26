Mimpi Masa Kecil Terwujud, Gabriel Sara Terharu Perdana Dipanggil Timnas Brasil

Gelandang Galatasaray Gabriel Sara(AFP/YASIN AKGUL)

GELANDANG andalan Galatasaray, Gabriel Sara, tidak dapat menyembunyikan rasa harunya setelah menerima panggilan perdana untuk memperkuat timnas Brasil. Pemanggilan ini dipersiapkan untuk dua laga persahabatan di Amerika Serikat (AS) melawan timnas Prancis pada Kamis (27/3) dan timnas Kroasia pada Selasa (31/3) waktu setempat.

Bagi pemain berusia 26 tahun tersebut, mengenakan seragam Selecao merupakan pencapaian emosional yang telah dinantikannya sejak lama.

"Itu benar-benar kejutan besar. Saya tidak akan membayangkan bisa berada di sini. Ini menyentuh sisi emosional saya karena ini adalah mimpi masa kecil," ujar Sara sebagaimana dikutip dari laman resmi Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF), Rabu (25/3).

Sara meyakini bahwa performa impresifnya bersama Galatasaray musim ini menjadi kunci pemanggilan tersebut.

Klub raksasa Turki itu memang tengah naik daun setelah berhasil melaju hingga babak 16 besar Liga Champions 2025/2026.

"Galatasaray membangun tim yang kompetitif di Liga Champions dan itu bisa membuka jalan ke timnas," tutur mantan pemain Norwich City periode 2022-2024 itu.

Sepanjang musim 2025/2026, Sara telah menjadi pilar penting bagi Galatasaray dengan mencatatkan 39 penampilan, menyumbang enam gol, dan tiga assist.

Kontribusinya tidak hanya membawa tim melaju di kompetisi Eropa, tetapi juga mengukuhkan posisi Galatasaray di puncak klasemen sementara Liga Turki.

Berbekal pengalaman bermain di berbagai liga, mulai dari Sao Paulo di Brasil hingga Norwich City di Inggris, Sara merasa lebih matang secara teknis maupun mental.

Kemampuannya yang serbabisa di lini tengah, baik sebagai gelandang serang, tengah, maupun bertahan, menjadi nilai tambah yang ia tawarkan untuk timnas Brasil.

"Kemampuan teknik saya meningkat, seiring dengan bertambahnya kedewasaan. Saya bisa mengisi beberapa posisi dan selalu belajar semaksimal mungkin. Pada masa kini, seorang pemain harus terus beradaptasi," pungkasnya.

Kini, Sara bertekad memberikan kemampuan maksimal agar dapat mempertahankan posisinya di skuad Brasil dan terus berkontribusi bagi negara di masa depan. (Ant/Z-1)