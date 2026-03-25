Maxence Lacroix Gantikan William Saliba di Skuad Timnas Prancis

Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
BEK andalan Arsenal, William Saliba, terpaksa mundur dari skuad timnas Prancis untuk laga uji coba melawan timnas Brasil dan timnas Kolombia di Amerika Serikat (AS), bulan ini. Saliba dilaporkan mengalami cedera pergelangan kaki kiri yang memerlukan waktu istirahat cukup lama.
Sebagai gantinya, pelatih Didier Deschamps memanggil bek Crystal Palace, Maxence Lacroix, untuk mengisi kekosongan di lini pertahanan Les Bleus.
Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) mengonfirmasi bahwa Saliba mengalami nyeri berulang pada pergelangan kaki kirinya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemain berusia 24 tahun itu membutuhkan perawatan medis dan masa istirahat minimal 10 hari.
Kabar ini cukup mengejutkan mengingat Saliba baru saja tampil penuh selama 90 menit saat membela Arsenal melawan Manchester City di final Piala Liga, Minggu (22/3) lalu.
Di sisi lain, situasi ini menjadi berkah bagi Maxence Lacroix. Ini merupakan panggilan perdana Lacroix ke tim senior Prancis.
Bek yang tampil impresif di bawah asuhan Oliver Glasner tersebut telah mencatatkan 43 penampilan bersama Crystal Palace musim ini. Kesempatan ini sekaligus membuka jalan baginya untuk memperebutkan tempat di skuad Piala Dunia 2026.
Prancis dijadwalkan melakoni dua laga persahabatan di Amerika Serikat sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen besar:
Pada Piala Dunia 2026 mendatang, sang finalis edisi 2022 ini tergabung di Grup I bersama Senegal, Norwegia, dan satu pemenang jalur playoff antarkonfederasi. (Ant/Z-1)
Arsenal dijadwalkan bertandang ke Stadion Jan Breydel, markas Club Brugge, Kamis (11/12) dini hari WIB, dalam lanjutan matchday keenam Liga Champions.
William Saliba, bek asal Prancis, harus ditarik keluar pada babak pertama saat Arsenal menang 1-0 atas Crystal Palace di ajang Liga Primer Inggris, akhir pekan lalu.
Perpanjangan kontrak ini menegaskan komitmen klub terhadap salah satu pilar utama lini pertahanan mereka.
Kontrak William Saliba di Arsenal yang ada akan berakhir pada Juni 2027 dan performa impresifnya telah menarik minat transfer dari klub raksasa La Liga, Real Madrid
Belum ada keterangan resmi mengenai perkembangan cedera dari William Saliba yang kemungkinan besar akan absen membela timnas Prancis saat jeda internasional.
