Maxence Lacroix Gantikan William Saliba di Skuad Timnas Prancis

Bek timnas Prancis William Saliba (kiri)(AFP/FRANCK FIFE)

BEK andalan Arsenal, William Saliba, terpaksa mundur dari skuad timnas Prancis untuk laga uji coba melawan timnas Brasil dan timnas Kolombia di Amerika Serikat (AS), bulan ini. Saliba dilaporkan mengalami cedera pergelangan kaki kiri yang memerlukan waktu istirahat cukup lama.

Sebagai gantinya, pelatih Didier Deschamps memanggil bek Crystal Palace, Maxence Lacroix, untuk mengisi kekosongan di lini pertahanan Les Bleus.

Cedera William Saliba dan Panggilan Perdana Maxence Lacroix

Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) mengonfirmasi bahwa Saliba mengalami nyeri berulang pada pergelangan kaki kirinya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemain berusia 24 tahun itu membutuhkan perawatan medis dan masa istirahat minimal 10 hari.

Kabar ini cukup mengejutkan mengingat Saliba baru saja tampil penuh selama 90 menit saat membela Arsenal melawan Manchester City di final Piala Liga, Minggu (22/3) lalu.

Di sisi lain, situasi ini menjadi berkah bagi Maxence Lacroix. Ini merupakan panggilan perdana Lacroix ke tim senior Prancis.

Bek yang tampil impresif di bawah asuhan Oliver Glasner tersebut telah mencatatkan 43 penampilan bersama Crystal Palace musim ini. Kesempatan ini sekaligus membuka jalan baginya untuk memperebutkan tempat di skuad Piala Dunia 2026.

Agenda Uji Coba di Amerika Serikat

Prancis dijadwalkan melakoni dua laga persahabatan di Amerika Serikat sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen besar:

Melawan timnas Brasil: 26 Maret di Foxborough, Massachusetts.

Melawan timnas Kolombia: 29 Maret di Landover, Maryland.

Pada Piala Dunia 2026 mendatang, sang finalis edisi 2022 ini tergabung di Grup I bersama Senegal, Norwegia, dan satu pemenang jalur playoff antarkonfederasi. (Ant/Z-1)