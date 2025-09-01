Mikel Arteta Benarkan William Saliba Alami Masalah di Pergelangan Kaki

Pemain belakang Arsenal William Saliba mengalami cedera di laga Liga Primer Inggris kontra Liverpool.(AFP/Darren Staples)

PELATIH Arsenal Mikel Arteta menyebut pemain bertahan William Saliba merasakan ketidaknyamanan di pergelangan kakinya sehingga membuatnya harus keluar lapangan pada menit kelima saat menghadapi Liverpool di laga Liga Primer Inggris, Minggu (31/8) malam WIB.

Pertandingan lanjutan Liga Primer Inggris 2025/2026 di Stadion Anfield, Livepool, tersebut berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan tuan rumah, Liverpool.

"Dia (Saliba) mengalami masalah pergelangan kakinya selama pemanasan. Dia masuk ke lapangan karena percaya bahwa bisa melanjutkan dan bermain. Aku bisa melihat dia tidak bisa mengatasinya, dan sayangnya kami harus mengeluarkannya," kata Arteta dikutip dari laman daring Arsenal, Senin (1/9).

Arteta mengungkapkan dirinya tidak ingin mengambil resiko dengan memaksakan kondisi dari pemain timnas Prancis tersebut untuk terus bermain.

AFP/Thomas SAMSON --Pelatih Arsenal Mikel Arteta

Belum ada keterangan resmi mengenai perkembangan cedera dari Saliba yang kemungkinan besar akan absen membela timnas Prancis saat jeda internasional.

Namun, meski kehilangan Saliba selama pertandingan, Arteta mengaku puas dengan peran dari Cristhian Mosquera, yang langsung tampil menjanjikan menggantikan posisi dari Saliba.

Mosquera, yang baru menjalani laga perdana di Liga Primer Inggris 2025/2026 tampil cukup menjanjikan dengan memenangkan empat dari lima duel yang dijalani.

"Kami memiliki Mosquera, yang kami masukkan untuk pertama kalinya di laga Liga Primer Inggris dan saya pikir dia benar-benar, benar-benar bermain baik," ujar Arteta.

Arsenal harus menelan pil pahit setelah takluk dari Liverpool dengan skor tipis 0-1 lewat gol tendangan bebas Dominik Szoboszlai pada menit ke-86.

Dengan hasil itu, skuad Meriam London tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026 dengan perolehan enam

poin. (Ant/Z-1)